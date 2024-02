OEA questiona apuração "extremamente lenta" na eleição em El Salvador

Apoie o 247

247 - A missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) expressou preocupação com a morosidade na apuração dos votos das eleições presidenciais e legislativas de El Salvador, ocorridas no último domingo (4).

Segundo um relatório preliminar da OEA, noticiado pela agência AFP, o processo de contagem dos votos iniciou-se de forma lenta, com uma etapa de processamento e transmissão de dados considerada "extremamente lenta". A missão atribuiu essa lentidão à chegada tardia de recursos tecnológicos e equipamentos de transmissão.

Logo após o encerramento das urnas, o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) enfrentou falhas no sistema de informática, o que levou à aprovação da elaboração manual de atas para o escrutínio preliminar, conforme mencionado no relatório da OEA. Além disso, a OEA apontou uma prolongada ausência de informações oficiais por parte do TSE após o fechamento dos centros de votação, o que gerou incertezas sobre o andamento do processo eleitoral.

Apesar das falhas no processo de apuração, a OEA destacou que os dados coletados confirmam uma grande diferença entre o candidato vencedor, Nayib Bukele, e os demais candidatos, o que, segundo a missão, não deixa dúvidas sobre os resultados das eleições presidenciais.

Vale ressaltar que Nayib Bukele se autodeclarou vencedor das eleições presidenciais, afirmando ter obtido uma reeleição histórica com 85% dos votos. Ele também afirmou ter conquistado a maioria dos assentos na Assembleia. A autoproclamação de Bukele recebeu mensagens de felicitações do presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, e da secretaria de Relações Exteriores do México.

A eleição, que contou com a participação de aproximadamente 6,2 milhões de salvadorenhos, ocorreu em mais de 1,5 mil locais de votação em todo o país no último domingo.

