OEA ratifica "firme apoio" à Argentina na questão das Ilhas Malvinas

DW - A Organização dos Estados Americanos ( OEA ) aprovou nesta sexta-feira, 10, por aclamação uma resolução que defende "os direitos legítimos" da Argentina sobre as Ilhas Malvinas e apoiou o pedido de uma solução "pacífica e negociada" para a controvérsia sobre essa arquipélago.

O Brasil apresentou o projeto de declaração durante a quarta sessão plenária da LII Assembléia da OEA, que está sendo realizada em Lima, e que expressou o "firme apoio" dos países americanos "aos legítimos direitos da Argentina sobre as Ilhas Malvinas". Nesse sentido, o embaixador brasileiro, Octavio Brandelli, destacou que a "Declaração sobre a questão das Ilhas Malvinas" destaca que este é um "assunto de permanente interesse hemisférico" e lembra que o Reino Unido é observador da OEA, que "reflete princípios e valores comuns" da América. Ele também compartilhou sua satisfação com a disposição do governo argentino de "encontrar uma solução pacífica para essa controvérsia de longa data".

Leia a íntegra no DW.

