ONU pede que governo do Peru estabeleça "diálogo genuíno" com o povo

Apoie o 247

ICL

247 - Um grupo de especialistas das Nações Unidas pediu às autoridades de Lima que “estabeleçam um diálogo genuíno com o povo” para pôr fim à violência mortal no país decorrente dos protestos pró-Castillo iniciados em dezembro do ano passado.

Segundo os especialistas, “em qualquer sociedade democrática, as pessoas têm o direito de protestar e manifestar as suas preocupações sobre as mudanças políticas que afetam as suas vidas e meios de subsistência”.

Eles afirmaram que as aspirações dos manifestantes não devem ser ignoradas.

Os relatores da ONU lembraram que uma detenção "inicialmente legal" pode acabar sendo um desaparecimento forçado se as autoridades não derem detalhes sobre a situação dos detidos. Assim, pediram ao governo peruano que garanta investigações sobre as violações de direitos humanos nos protestos de forma "exaustiva, rápida, efetiva e independente".

As manifestações começaram após o ex-presidente Pedro Castillo tentar fechar o Congresso por decreto, o que levou a sua prisão e à instalação de Dina Boluarte na Presidência. Os manifestantes pedem a soltura de Castillo, preso em unidade de segurança máxima, e novas eleições, bem como a renúncia de Boluarte. (Com informações do La República).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.