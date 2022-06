Oposição paraguaia fecha acordo para as eleições presidenciais de 2023

Apoie o 247

ARN - A Frente Guasú assinou sua adesão à Coalizão Nacional 2023 por um Novo Paraguai, com a qual a oposição paraguaia buscará um único candidato para enfrentar o Partido Colorado nas eleições presidenciais de abril de 2023.

Os 43 partidos que compõem a Concertación apresentarão suas propostas presidenciais para concorrer às eleições internas em 18 de dezembro. O bloco de oposição é formado pelo Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), Frente Guasú, Pátria Querida, Partido do Encontro Nacional (PEN), Hagamos, Cruzada Nacional, Partido Revolucionário Febrerista (PRF) e Yo Creo, entre outros.

A união entre setores da esquerda e o PLRA levou Fernando Lugo à presidência em 2008. A ruptura desse acordo levou ao seu impeachment em 2012.

A maioria dos candidatos da oposição teve uma reunião na sexta-feira passada em Assunção promovida pela Frente Guasú. "Hoje temos que apostar nessa Coalizão, o que significa a união do grande setor cidadão que quer muito que no próximo ano nas eleições possam mudar o rumo do país", disse Lugo após a reunião.

Nesta segunda-feira, a senadora e candidata presidencial da Frente Guasú, Esperanza Martínez, afirmou: “os setores políticos têm a obrigação de sentar e acordar no Paraguai. Acordos mínimos de um contrato político que nos permita chegar, governar e produzir mudanças”.

"Temos que fazer acordo e isto é a afirmação que temos feito da Frente Guasú", acrescentou a candidata.

Dentro do partido no poder, o vice-presidente, Hugo Velázquez, registrou na quinta-feira passada sua candidatura ao movimento Força Republicana Colorado. "Com a assinatura da aceitação da minha candidatura a presidente da República, assumo o desafio mais importante da minha vida", escreveu o dirigente no Twitter.

Seu principal rival interno é Santiago Peña, economista e ex-ministro da Fazenda, que representa o movimento Honor Colorado, liderado pelo ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018).

