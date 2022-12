Oposição venezuelana aprova o fim do governo Guaidó

Apoie o 247

Sputnik - Integrantes da oposição decidiram que o governo Guaidó deveria ser eliminado por ter perdido força e não ter cumprido com suas promessas.

Deputados da oposição venezuelana aprovaram, nesta sexta-feira (30), o fim do governo interino de Juan Guaidó. A votação foi realizada em sessão virtual extraordinária.

A proposta para encerrar o governo interino foi aprovada por 72 votos a favor, 29 votos contra e oito abstenções, após quatro horas de debate.

A votação havia sido adiada para o dia 3 de janeiro de 2023, mas foi antecipada para esta sexta-feira, devido à pressão de dirigentes das legendas que apresentaram a proposta.

Em 22 de dezembro, os parlamentares haviam aprovado o debate sobre a proposta de eliminação do governo interino. A proposta foi apresentada pelos partidos de oposição Primeiro Justiça, Ação Democrática, Um Novo Tempo e Movimento para a Venezuela.

Na votação, os integrantes das legendas argumentaram que o governo Guaidó deveria ser eliminado por perdido força e não ter cumprido com suas promessas.

No entanto, indicaram que manterão as reuniões ad hoc da Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) Holding, na empresa Citgo, com sede nos Estados Unidos, do Banco Central da Venezuela (BCV) e da Assembleia Nacional para legislar apenas sobre questões correlatas à proteção dos bens do Estado bloqueados no exterior.

Além disso, foi acertada a criação de uma comissão executiva para representar a defesa de ativos venezuelanos no exterior.

Juan Guaidó se autoproclamou presidente interino da Venezuela em 2019, com o apoio do governo dos Estados Unidos.

