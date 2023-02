Organizações e regiões se juntam à Greve Nacional no Peru

Apoie o 247

ICL

247 - A convocação à Greve Nacional feita na terça-feira pela Central Geral dos Trabalhadores do Peru (CGTP) agregou simpatizantes das mobilizações em diferente regiões do país nesta quinta-feira.

A convocatória original da CGTP, à qual de imediato aderiu o Sindicato Unitário dos Trabalhadores da Educação do Peru (Sutep), pede "o adiantamento das Eleições Gerais para este ano de 2023 e a convocação de um referendo para que seja o povo quem decida se querem uma nova Constituição".

O secretário-geral adjunto da CGTP, Gustavo Minaya, desmentiu nesta quarta-feira a presidente designada, Dina Boluarte, e garantiu que nunca houve qualquer diálogo.

Foi assim que Minaya respondeu às declarações do presidente, que disse na quarta-feira, que a greve não fazia sentido porque “falou com representantes da CGTP, mas também fez um convite ao diálogo permanente”.

O porta-voz do sindicato disse: “Teríamos que dizer a Dina Boluarte que ela está mentindo para o país. Isso é totalmente falso. Não houve diálogo nem chamada”.

Diante da convocação, o ministério do Trabalho rejeitou a mobilização.

No entanto, a rejeição oficial só fez com que mais organizações e regiões aderissem à convocação: na cidade de El Callao, as organizações locais convocaram um comício e banderolazo na praça 2 de Mayo.

Da mesma forma, em Arequipa e Huancayo foram feitas convocações para marchas.

Por sua vez, a Federação dos Trabalhadores da Construção Civil do Peru (FTCCP) também anunciou sua adesão à Greve e os 200 sindicatos localizados em várias partes do país se mobilizaram.

Cusco foi uma das primeiras cidades que iniciou a greve nacional esta manhã e, embora as vias de acesso à região estejam bloqueadas em Canchis e Anta, ainda existe um serviço de táxi e as operações no aeroporto Alejandro Velasco Astete não pararam. (Com Telesur).

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.