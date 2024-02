Organizações sociais argentinas preparam ações de protesto

Apoie o 247

Prensa Latina - Organizações sociais argentinas preparam nesta sexta-feira (9) os detalhes de um plano nacional de luta contra as medidas do governo e rejeitam as ameaças feitas pelo presidente Javier Milei contra dirigentes sindicais e políticos.

Segundo o líder do Polo Obrero Eduardo Belliboni este e outros grupos como o Bloco Piquetero a Frente de Resistência Indígena o Movimento de Rebelião Popular Facundo Morales e Pueblos Libres estão preparando iniciativas para denunciar a grave situação dos refeitórios sociais e os setores mais vulneráveis.

Além disso, anunciou a instauração de ações judiciais contra o presidente “por instigação à violência política, ameaças de morte, danos morais e outros crimes”.

Na véspera, o chefe de Estado publicou no seu perfil na rede social Instagram uma imagem sua convertida no Exterminador do Futuro, numa referência a um filme norte-americano em que uma criatura composta por elementos orgânicos e dispositivos cibernéticos viaja no tempo para assassinar o resistência humana.

Na publicação, Belliboni, sindicalistas, deputados e governadores são apontados como alvos.

Em declarações à imprensa, o legislador de Buenos Aires, Gabriel Solano, alertou sobre a sua gravidade.

“É praticamente uma ameaça de morte. Segundo a simbologia do filme, significa exterminar uma pessoa. É grave vindo do chefe do Poder Executivo, visto que além de ter forças de segurança, sua mensagem pode funcionar como instigação para que outra pessoa faça isso”, disse.

