Organizações sociais do Equador estão preocupadas com a militarização do país

247 - Organizações do movimento pela paz no Equador apontam em documento conjunto que a militarização do país não favorece um clima de segurança e paz no e, por outro lado, poderia servir para a escalada da violência, informa a Prensa Latina.

“Manifestamos nossa preocupação com o escopo e as dimensões do decreto do conflito armado interno no Equador e que isso se traduz em repressão e perseguição ao movimento social e popular no país”, diz o texto.

Esses movimentos exigem respeito pela soberania nacional e pedem que não se permita a entrada de forças militares estrangeiras no país.

Não será através da assinatura de novos acordos militares, ou com o estabelecimento de bases militares ou com a continuidade das políticas neoliberais que se combaterá o crime organizado transnacional, mas com a participação ativa da população e a gestão correta dos conflitos, sublinham as organizações sociais.

Eles também pediram o respeito às garantias constitucionais da população e que as medidas do governo não violem direitos civis.

O fortalecimento das gangues criminosos ocorreu durante os governos de Lenin Moreno e Guillermo Lasso, cujos esforços fortaleceram imensas desigualdades sociais e a violação permanente dos direitos humanos, que aumentou exponencialmente os conflitos sociais, acrescenta o documento.

Desde 9 de janeiro, o Equador está em meio a um estado de exceção com um toque de recolher noturno e uma declaração de conflito armado interno como resultado da série de atos violentos em prisões e diferentes locais.

As operações conjuntas das Forças Armadas e da Polícia Nacional deixaram 1.327 detidos, dentre estes pessoas que cometeram crimes associados ao terrorismo.

Até agora, as forças da Ordem executaram mais de 12 mil operações nas 24 províncias do país.​

