Organizações sociais realizam Cúpula dos Povos em Los Angeles

247 - Organizações sociais, sindicais e políticas iniciaram nesta quarta-feira a Cúpula dos Povos em Los Angeles, Estados Unidos (EUA), que vai até 10 de junho com diversos temas para debate e estudo. Entre os temas mais relevantes, a Cúpula abordará a importância da soberania e os impactos deixados pela intervenção dos EUA na América Latina, informa a Telesul.

Além do intercâmbio cultural, a Cúpula dos Povos se referirá aos impactos humanitários deixados pela invasão norte-americana nos países da América Latina e do Caribe, a luta pela democracia, a rejeição do bloqueio contra Cuba e as políticas de gênero.

Ao mesmo tempo, os participantes da Cúpula também destacarão a solidariedade como valor pilar na resistência contra o ataque dos EUA, bem como o papel dos movimentos sociais na manutenção de sua identidade cultural, a importância da soberania alimentar e da justiça climática.

Outro dos principais temas que serão abordados na Cúpula dos Povos é a importância do respeito ao Direito Internacional (IL), especificamente a soberania e autodeterminação dos países, nesse item será aludida a importância da independência econômica dos povos.

A realização do evento ocorre em meio à enfraquecida Cúpula organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que unilateralmente não convidou Cuba, Venezuela e Nicarágua, decisão que foi rejeitada por México, Honduras, Argentina, entre outros países.

Recentemente, o diretor executivo da Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América - Acordo de Comércio dos Povos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, afirmou que a IX Cúpula das Américas, desde que não sejam convidadas todas as nações da região é um fracasso, "esta Cúpula falhou antes de começar", acrescentou.

