Os Estados Unidos avaliam impor sanções à Venezuela após decisão da Suprema Corte contra María Corina Machado

247 - O Departamento de Estado norte-americano está avaliando possíveis sanções contra a Venezuela, na sequência da decisão emitida pelo Supremo Tribunal de Justiça que tornou María Corina Machado inelegível e a inabilitou para o exercício de cargos públicos por 15 anos. A informação foi divulgada pelo governo estadunidense neste sábado, segundo reportagem da CNN.

O Departamento de Estado norte-americano disse que a decisão do tribunal é “profundamente preocupante”. Acrescentou que a decisão contra Machado “carece de elementos e princípios básicos".

Maria Corina Machado foi indicada candidata presidencial nas prévias da oposição em outubro do ano passado.

