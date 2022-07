Panamá: sindicatos rompem acordo com o governo e retomam mobilizações

Apoie o 247

ARN - Os sindicatos agrupados na Aliança Nacional pelos Direitos do Povo Organizado (Anadepo), romperam esta segunda-feira o acordo que tinham alcançado com o governo de Laurentino Cortizo, porque "assinaram sob pressão" e "não viram as bases para acordar".

O líder da Anadepo, Luis Sánchez, que assinou o acordo, apareceu diante das câmeras da mídia rasgando o documento. "Já havíamos avisado ao Executivo que tínhamos de consultar as bases", assegurou, afirmando posteriormente que o documento "foi assinado sob pressão". "As bases já decidiram e eu aceito o que as bases decidirem (...) não temos nenhum tipo de acordo", acrescentou.

O acordo havia sido assinado no sábado, após mais de 70 horas de negociação e mais de duas semanas após o início dos protestos. Estabeleceu que o preço do galão de combustível seria de 3,32 dólares e o estabelecimento de mesas de negociação para baixar alguns produtos da cesta básica. Em troca, os movimentos prometeram parar as mobilizações, em particular os bloqueios nas estradas.

Autoridades panamenhas e líderes da Andepo se reuniram no domingo para tratar dos custos da cesta básica. A delegação governamental foi composta por representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Comércio e Indústria, da Economia e da Autoridade de Defesa do Consumidor e Defesa da Concorrência.

Vários dos grupos mobilizados já haviam anunciado no fim de semana que não iriam aderir ao acordo, por não atender a maioria de suas demandas. Os dirigentes sindicais indicaram esta segunda-feira que estão em contato com as autoridades eclesiásticas, que mediaram as conversações com o governo, para estabelecer uma mesa única de diálogo.

Alguns desses grupos denunciam que o governo de Cortizo busca dividir o movimento social negociando separadamente com diferentes organizações, argumentando que pretende atender às demandas específicas de cada setor.

