Paraguai: pesquisa indica crescimento da extrema direita às vésperas da eleição

Apoie o 247

ICL

Victor Farinelli, Opera Mundi - As eleições presidenciais do Paraguai, que acontecerão neste domingo (30/04), podem reservar uma surpresa de última hora. Segundo a consultora MultiTarget, a candidatura de extrema direita de “Payo” Cubas está crescendo na reta final da campanha e teria chances de vencer as coalizões mais tradicionais.

Candidato pelo partido Cruzada Nacional, o ex-senador Paraguayo Cubas [ou “Payo” Cubas, com essa simplificação do nome usada como estratégia de campanha] aparece em segundo lugar na sondagem divulgada nesta quinta-feira (27/04), com 24,7%.

A medição mostra que ele supera o candidato de centro-esquerda Efraín Alegre, que aparece com 20,6%, e fica atrás apenas do governista Santiago Peña, que tem 34,9%.

Em comparação com a pesquisa anterior do mesmo instituto [realizada na primeira semana de abril], Payo obteve um crescimento de quase 10 pontos percentuais.

Mesmo em outras pesquisas, onde Payo ainda aparece em terceiro, ele é o único candidato que demonstra um aumento relevante em suas intenções de voto entre março e abril.

É o caso da pesquisa da pesquisa AtlasIntel, publicada na terça-feira (25/04), onde o líder é Efraín Alegre, com 34,3%, enquanto Santiago Peña aparece em segundo com 32,8%. No entanto, essa pesquisa mostra que os dois candidatos que lideram perderam quatro pontos percentuais cada um em comparação com a medição anterior [de 2 de abril], enquanto Payo Cubas teve um salto de oito pontos e meio, de 14,5% para 23,1%.

Quem é Payo Cubas

Payo Cubas criou seu movimento Cruzada Nacional em 2018, inspirado em outros fenômenos da extrema direita regional, como o brasileiro Jair Bolsonaro. Até o ano anterior, ele pertencia ao conservador Partido Colorado, o mesmo de Peña e do atual presidente Abdo Benítez.

Naquele ano, Payo foi eleito senador pelo Cruzada Nacional. No ano seguinte, em uma sessão do Congresso, ele chegou a defender o assassinato de “ao menos 100 mil brasileiros”.

“Temos bandidos brasileiros em nosso país. Invasores que estão agora desmatando o país! Tem que matar pelo menos uns 100 mil brasileiros bandidos. Quantos brasileiros tem aqui? Dois milhões? Ao menos 100 mil são bandidos”, afirmou.

Também em 2019, Payo terminou sendo cassado do seu mandato, por falta de decoro.

Sobre as eleições paraguaias

As eleições presidenciais no Paraguai são uma das poucas do mundo que acontecem em turno único. Ou seja, quem tiver mais votos neste domingo será o próximo presidente do país, mesmo que tenha menos de 40% dos votos válidos.

Foi o que aconteceu, por exemplo, há 20 anos atrás, em 2003, quando Nicanor Frutos foi eleito com 37,18% dos votos [pouco mais de 570 mil votos totais de um universo de cerca de 1,6 milhão de eleitores].

Segundo o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai (TSJE), há pouco mais de 4,7 milhões de pessoas habilitadas a votar neste domingo. A disputa presidencial contará com 13 candidatos.

Além do cargo majoritário, as cidadãs e cidadãos também elegerão 45 senadores, 80 deputados e 17 governadores de províncias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.