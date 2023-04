Paraguaios vão às urnas neste domingo para eleger novo presidente

Além do presidente, os paraguaios elegerão 45 senadores, 80 deputados, 17 governadores e autoridades locais edit

TeleSur — As urnas para mais de 4,7 milhões de paraguaios definirem o rumo político do país, apoiando a proposta de mudança representada pela Concertación Nacional ou a continuidade no poder do Partido Colorado, foram abertas às 07h00 (11h00 UTC) deste domingo.

Os convocados a participar dessas eleições terão que decidir entre 13 candidatos à presidência e à vice-presidência.

O presidente que está deixando o cargo, Mario Abdo Benítez, foi um dos primeiros a se manifestar nesta manhã de eleições, quando disse que "hoje é um dia importante para a democracia paraguaia, o povo tem que se manifestar".

Ele também disse esperar que "seja um dia calmo e pacífico, que o Paraguai mostre ao mundo [o que ele é]".

Ele disse esperar que "o grande vencedor dessa disputa eleitoral seja a nação paraguaia".

O Partido Colorado, que governa o país há quase sete décadas, está concorrendo com o ex-ministro da Fazenda Santiago Peña como seu candidato.

Por sua vez, a Concertação Nacional por um Novo Paraguai, que reúne a maioria das forças de oposição, está apoiando Efraín Alegre, em sua terceira tentativa de se tornar presidente do país sul-americano.

As últimas pesquisas de opinião e sondagens apontam Peña e Alegre como os principais candidatos a vencer as eleições presidenciais.

Além dos candidatos à presidência, os paraguaios escolherão 45 senadores, 80 deputados, 17 governadores e autoridades locais para os próximos cinco anos.

Menos de 24 horas antes do início do processo eleitoral, o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE) realizou um teste das 15.380 urnas eletrônicas, instaladas nas 1.157 seções eleitorais instaladas nos 17 departamentos do país.

"O Paraguai está pronto e quero dizer com muito orgulho que o povo paraguaio está pronto para sair e eleger", declarou o presidente do TSJE, Jorge Bogarín.

Pelo menos 41.000 paraguaios que vivem no exterior estão convocados para votar em um novo presidente e vice-presidente, congressistas e outras autoridades locais.

O dia de votação se estenderá das 07h00 locais às 16h00 locais.

De acordo com as autoridades eleitorais, espera-se que os primeiros resultados sejam conhecidos algumas horas após o final do dia de votação.

No Paraguai não há segundo turno, portanto o candidato com mais votos vence e, de acordo com o cronograma, o presidente eleito assumirá o cargo em 15 de agosto de 2023 e deixará o cargo em agosto de 2028, sem a possibilidade de reeleição.

As eleições de 30 de abril seriam as oitavas desde o golpe de Estado que pôs fim à ditadura de 35 anos de Alfredo Stroessner em fevereiro de 1989.

