Parlamentares argentinos repudiam presença de Moro na Câmara de Buenos Aires

247 — Na segunda-feira, os legisladores da Frente de Todos (FdT) de Buenos Aires, Juan Manuel Valdés e María Bielli, rejeitaram a presença do ex-juiz e atual senador brasileiro, Sergio Moro, em um seminário organizado pela Fundación Libertad, uma organização de direita.

Valdés afirmou em uma postagem nas redes sociais que Moro abriga “o pensamento mais retrógrado da América Latina” e levou a cabo a perseguição judicial contra o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Ele acrescentou que Moro ajudou a possibilitar a chegada ao poder de Jair Bolsonaro, “o governante mais corrupto e autoritário que o Brasil já conheceu”. Valdés também destacou que não é surpreendente que Moro apareça ao lado do ex-presidente Maurício Macri, que também manipulou a justiça para fins políticos.

O seminário organizado pela Fundación Libertad para celebrar os 35 anos de funcionamento ocorreu na Legislatura de Buenos Aires durante a manhã, e contou com a presença de Moro e do deputado nacional dos Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy. Entretanto, o ex-presidente Macri não esteve presente no painel intitulado “Desafios e oportunidades na América Latina”.

Bielli afirmou que Lula foi impedido de concorrer às eleições no Brasil por causa de Moro e destacou que a condenação foi declarada nula e sem efeito por se tratar de um caso armado. Ela ainda criticou as mesmas pessoas que convidaram Moro por usarem a justiça para proscrever a vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

