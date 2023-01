Parlamentares peruanos apresentam pedido de impeachment contra Dina Boluarte

A iniciativa surge no âmbito dos protestos ocorridos em várias regiões do país para exigir a demissão da presidente nomeada edit

247 - Um grupo de parlamentares apresentou nesta quarta-feira (25) moção de vacância contra a presidente nomeada do Peru, Dina Boluarte, por “incapacidade moral”, informa a Telesur.

Esta iniciativa, apresentada pelo deputado Nieves Limachi do partido Peru Democrático e apoiada por outros parlamentares, surgiu no contexto de protestos em várias regiões do país para exigir a renúncia de Boluarte, bem como devido à forte repressão das forças de segurança contra as mobilizações populares.

Entre os fundamentos desta moção de vacância estão as manifestações realizadas contra o governo peruano, pela concovação das eleições gerais, uma Assembleia Constituinte e pela liberdade do ex-presidente Pedro Castillo.

Outro ponto a que se refere o documento é que “o país está sendo sangrado pela má gestão do governo e das forças de ordem dirigidas pela senhora Boluarte Zegarra”.

Além disso, os parlamentares indicaram que Boluarte é um dos principais culpados da situação da nação, "que aos olhos do mundo tem demonstrado não ter nenhum pingo de sensibilidade humana para com o povo de nosso país".

A declaração de "incapacidade moral permanente do presidente da república" é baseada no artigo 113.2 da Constituição Política do Peru. Esta é a primeira moção de vacância apresentada contra Boluarte no Congresso.

