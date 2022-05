Parlamento cada vez mais dividido gera dificuldades para Castillo no Peru

Desde que Castillo assumiu o cargo no ano passado, ficou claro que a relação não seria fácil. O partido vitorioso, o Peru Libre, tinha 37 das 130 cadeiras no parlamento edit

Agência Regional de Notícias - Moções de vacância, censura de ministros e interpelações diversas marcaram a relação entre o Poder Executivo chefiado pelo presidente Pedro Castillo e o Congresso peruano.

Desde que Castillo assumiu o cargo em 28 de julho do ano passado, ficou claro que a relação não seria fácil. O partido que levou o professor à Presidência, o Peru Libre, tinha 37 das 130 cadeiras no parlamento, por isso teve que buscar acordos extrapartidários para promover medidas.

Os embates entre as duas instituições marcaram a agenda de trabalho. Esta semana, um novo grau de complexidade foi adicionado quando uma dúzia de congressistas deixou o Peru Libre, de modo que a maior bancada ficou nas mãos do partido de direita Fuerza Popular, liderado pela ex-candidata presidencial Keiko Fujimori.

O congresso peruano é altamente fragmentado. Até o momento, existem 12 festas ou grupos. Dois deles, Podemos Perú e Partido Morado, têm menos de cinco deputados (4 e 3 respectivamente), portanto não podem formar uma bancada parlamentar.

Grupo de professores

Quem está perto de ser formalizado como bancada são os legisladores que compõem o Bloco Magisterial, grupo muito próximo do presidente Castillo.

Na noite de terça-feira, dez legisladores do Peru Libre renunciaram ao setor político como resultado de divergências sobre a eleição dos novos membros do Tribunal Constitucional.

Este grupo compõe o Bloco Magisterial. “Temos uma posição clara como professores e como professores que somos, uma visão de governo de que o país precisa direcioná-lo e esse acordo com as bancadas e a oposição para fazer o país avançar”, explicou Katy Ugarte.

Este grupo tem coincidências com a maioria do Peru Livre: são contra as moções de vacância do presidente e apoiam uma Assembleia Constituinte.

Esta foi a segunda divisão do Peru Libre até agora este ano. No início de janeiro, o caucus passou de 37 membros para 33. Três dos quatro parlamentares que saíram formaram o caucus do Peru Democrático, que também é formado por lascas de Somos Perú e Acción Popular. Assim como o Bloco Magisterial, essa bancada também busca fazer acordos separados com Castillo.

A bancada do Peru Livre está "mais forte e sólida do que nunca", expressaram seus legisladores em um comunicado na quarta-feira. "Eles tomaram a decisão de se separar, fato que era previsível, pois por trás disso há um projeto político que esperamos seja benéfico para o fortalecimento da democracia e da posição de um bloco de esquerda", acrescentaram.

Da esquerda e da direita

Além de ter o Peru Libre, Castillo começou seu mandato com o apoio do partido de centro-esquerda Juntos pelo Peru, que tem cinco cadeiras. No entanto, no final de 2021, sua líder, a ex-candidata presidencial Verónika Mendoza, começou a criticar Castillo pelo curso do governo. Em abril deste ano, redobrou as perguntas ao governo por conta das medidas tomadas contra as mobilizações registradas no país.

“O governo não apenas traiu suas promessas de mudança, mas agora repete o método de 'resolução de conflitos' da direita: ignorar aqueles que se mobilizam com desconforto legítimo devido à situação econômica e política, reprimir, criminalizar e restringir direitos” Mendoza declarado.

Enquanto isso, a direita e centro-direita peruana (Força Popular, Ação Popular, Aliança para o Progresso, Avanza País, Renovação Popular, Somos Perú), somam 77 assentos.

Essa oposição faz sentir seus votos. Ele promoveu, sem sucesso porque não têm os votos necessários, desocupar o presidente, mas conseguiu censurar dois ministros (Saúde, Hernán Condori e Educação, Carlos Gallardo), levou Transportes, Juan Silva, renunciar quando reuniram os votos para reprovar sua gestão, e até impediu a proposta do presidente Castillo de promover uma consulta cidadã para saber se deveria ser convocada uma Assembleia Constituinte.

