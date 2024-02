Parlamento do Equador ratifica acordo de livre comércio com a China

Apoie o 247

(Sputnik) - A Assembleia Nacional do Equador, o legislativo unicameral do país, ratificou na quarta-feira (7) um acordo de livre comércio com a China.

"Promover a expansão e diversificação do comércio entre Equador e China, eliminando barreiras comerciais e facilitando a circulação transfronteiriça de bens são os objetivos do acordo de livre comércio aprovado pela Assembleia Nacional", disse o legislativo em um comunicado.

O acordo inclui mais de 800 isenções acordadas para proteger a indústria equatoriana. Espera-se que o acordo crie mais de 50.000 empregos e cubra 71% das exportações do país para a China por pequenas empresas.

Após a aprovação pelo parlamento do país, a Associação de Exportadores de Banana do Equador disse no X que o acordo permitiria um aumento de 50% nas exportações de banana para a China nos próximos cinco anos.

China e Equador assinaram o acordo de livre comércio em maio de 2023 após mais de um ano de trabalho no documento.

