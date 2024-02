Parlamento do Equador rejeita aumento de imposto proposto por Noboa para financiar guerra contra narcos

Debate do Projeto de Lei ocorreu com a presença de manifestantes do lado de fora do Parlamento edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Congresso do Equador, onde o governo tem minoria, recusou na terça-feira (6) a proposta do presidente Daniel Noboa de elevar o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) de 12% para 15%, medida que tinha como objetivo financiar a luta contra grupos narcotraficantes.

O debate do Projeto de "Lei Orgânica para Enfrentar o Conflito Armado Interno, a Crise Social e Econômica" ocorreu com a presença de manifestantes na área do Parlamento equatoriano, cuja segurança foi reforçada com membros da Polícia Nacional.

continua após o anúncio

No documento inicial, Noboa propunha aumentar o IVA de 12% para 15% de forma permanente; no entanto, diante da recusa dos legisladores em aprovar essa proposta, ele a modificou, sugerindo um aumento de um ponto percentual de forma permanente, para 13%, e outros dois pontos de forma temporária, alcançando 15% apenas durante o resto do exercício fiscal de 2024 e os exercícios fiscais de 2025 e 2026, que também não foi aprovado. Esse ponto do projeto, que foi votado em partes, recebeu 83 votos contrários e 43 favoráveis dos parlamentares. (Com informações da RT).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: