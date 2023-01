Parlamento do Mercosul condena ato de terroristas bolsonaristas

Em comunicado de imprensa, a mesa diretora do Parlamento do Mercosul (Parlasul) se pronunciou sobre os ataques à democracia no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - A mesa diretora do Parlamento do Mercosul (Parlasul) se pronunciou neste domingo (8) condenando os ataques à democracia e o governo legitimamente eleito do Brasil.

Em nota oficial, a direção do legislativo regional manifesta a "mais profunda rejeição aos ataques contra as instituições do Brasil e seu governo por manifestantes violentos".

O Parlasul "apoia as instituições do Brasil e seu governo democraticamente eleito" e faz um chamado pelo "respeito à democracia e ao estado de direito, pilares de nosso bloco regional".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.