Parlamento venezuelano inicia sessões ordinárias de 2023

Maduro comparecerá no Parlamento em meados de janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Assembleia Nacional (parlamento) da Venezuela iniciará nesta quinta-feira (5) suas sessões ordinárias de 2023, nas quais está prevista a eleição da nova mesa diretora.

O parlamento unicameral iniciará a reunião às 11h00 locais, e previamente o presidente do Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, convocou na terça-feira passada os 277 deputados para a posse, conforme estabelece a Constituição Bolivariana, informa a Prensa Latina.

Um comunicado de imprensa detalhou que nesta quinta-feira, antes de proceder à sessão inaugural, a diretoria interina e outros parlamentares farão uma homenagem ao Pai da Nação El Libertador na Praça Bolívar, em Caracas, e depois irão ao Palácio Legislativo Federal.

Rodríguez atuará como diretor de debates desta reunião inaugural porque completou seu segundo ano como presidente do órgão, explica o texto.

Assinalou que, uma vez instalado a nova mesa, a Assembleia Nacional iniciará formalmente um novo período anual para o cumprimento das suas funções.

A nota indicava que, de acordo com o artigo 237 da Constituição, o presidente Nicolás Maduro comparecerá ao Parlamento no dia 15 de janeiro ou no dia imediatamente anterior ou posterior para apresentar sua mensagem sobre aspectos políticos, econômicos, sociais e administrativos de sua gestão em 2022.

No ano passado, o Poder Legislativo venezuelano realizou 73 sessões ordinárias, especiais e solenes e aprovou 27 leis, incluindo a Lei Orgânica da Corte Suprema de Justiça; Imposto sobre Grandes Transações Financeiras e Ciência, Tecnologia e Inovação Orgânica.

Da mesma forma, as leis de Proteção à Família, Maternidade e Paternidade; de Publicações Oficiais; contra a Corrupção; a Orgânica da Defensoria Pública; de Intérpretes Públicos; a Revogação da Lei da Condecoração da Ordem Francisco Fajardo, entre outras.

Além disso, o parlamento autorizou 17 leis em primeira discussão e 77 acordos, dos quais mencionou o apoio e as felicitações ao povo brasileiro e ao seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória nas eleições presidenciais de 30 de outubro.

O legislativo também licenciou 16 embaixadores indicados pelo Executivo nacional para exercer a função de representar o país em outras nações e foram formados 47 Grupos Parlamentares de Amizade.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.