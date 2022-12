Pedro Castillo afirma que nada o impedirá de continuar no comando do Peru

Apoie o 247

ICL

247 - O Poder Legislativo peruano deve discutir e votar uma proposta de destituição do presidente Pedro Castillo na próxima quarta-feira (7).

O presidente do Peru, Pedro Castillo, afirmou nesta sexta-feira que completará seu mandato constitucional no ano de 2026, depois que mais uma moção propondo sua destituição foi admitida no Congresso.

Falando em ato oficial, o presidente destacou que "diante da reivindicação de alguns setores políticos de tentar quebrar a ordem constitucional e da vontade popular expressa nas urnas, confirmo que nada nos impedirá de continuar no comando da nação até o último dia de nosso governo, em 28 de julho de 2026”, informa a Telesur.

Castillo acrescentou que tem certeza de que "essas atitudes antidemocráticas e interesses mesquinhos e subalternos" não passarão. O presidente disse que confia em que os setores democráticos do Congresso e as forças sociais do país "estarão do lado da institucionalidade e da governabilidade”.

O chefe de Estado peruano disse que seu governo endossa o apelo ao diálogo e à concertação para superar esta crise política.

“Os peruanos estão cansados ​​de lutas inúteis que só prejudicam o país e nos impedem de nos concentrar nos problemas reais do país, nas grandes lacunas a serem fechadas e na atenção às necessidades do Peru profundo. Só a união nos engrandece”, expressou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.