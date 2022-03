Pedro Castillo faz sua "última tentativa de chegar a um acordo no Congresso"

Declaração é do presidente do Conselho de Ministros do Peru, Aníbal Torres edit

Agência Regional de Notícias - O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Aníbal Torres, disse nesta terça-feira (15), após o comparecimento do presidente Pedro Castillo no Congresso, que o presidente decidiu não anunciar o avanço das eleições gerais, porque queria fazer “uma última tentativa de no Congresso".

Torres assegura que Castillo lhe disse que "para corrigir a instabilidade política que existe" é necessário chegar "a um acordo para enfrentar os grandes problemas que o país tem" e por isso não fez o anúncio.

Conforme explicou o ministro, uma eleição antecipada “não é da noite para o dia”. É um processo “que teria sido em meados de 2023, seguindo o procedimento indicado na própria Constituição ”.

A defesa de Torres a Castillo

O chefe do Conselho de Ministros dirigiu suas declarações contra os parlamentares que criticam a gestão do governo. "Por que não apresentam até agora um único caso em que o presidente se apropriou de um único sol do tesouro público?", questionou Torres.

"De onde vêm estes fatos? Os arguidos provavelmente não têm capacidade para inventar estes fatos, são outras pessoas que estão por trás disso e gostaríamos de saber quem financia essas pessoas", disse o ministro.

Torres argumentou que não é necessário tomar como verdade "qualquer mentira dita por aquela pessoa que quer fazer uma colaboração efetiva e que mente com o único propósito de não ir para a cadeia".

O ministro explicou que uma pessoa que propõe uma colaboração efetiva está reconhecendo que é um criminoso. Então, "por que no Peru acreditamos mais em um criminoso que se declarou como tal? Por que ele vai ter mais sucesso do que uma pessoa honesta?", disse ele.

Castelo no Congresso

O presidente do Peru, Pedro Castillo, fez um discurso perante o Congresso na terça-feira em que defendeu sua gestão do governo e negou as acusações de corrupção contra ele, um dia após a aprovação da moção de vacância por deficiência.

“Não vim para evitar nenhum problema, todas as autoridades têm a obrigação de prestar contas e falar a verdade ao país. Meu governo tem sido alvo de denúncias da mídia e de setores políticos, tentativas de construir um manto de escuridão sobre nossa gestão, querem fazer a população acreditar que estamos imersos em atos de corrupção, situação que ela rejeitou veementemente. O tempo me dará razão”, enfatizou o presidente.

O Congresso do Peru decidiu nesta segunda-feira iniciar um novo processo de impeachment contra o presidente Pedro Castillo, que será retomado em 28 de março, quando o presidente comparecer à sessão para apresentar sua defesa.

