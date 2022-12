Pedro Castillo pede reunião com delegação da Comissão de Direitos Humanos da OEA

Apoie o 247

247 - O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, que está em prisão preventiva há 18 meses, solicitou nesta quarta-feira que a delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que se encontra no país o visite com urgência, informa a Telesur.

O ex-presidente, que enfrenta processos judiciais pelo suposto crime de rebelião, garantiu em mensagem postada em sua conta no Twitter que está "arbitrariamente privado" de seus direitos e que decidiu publicar uma declaração escrita por seu advogado Wilfredo Robles Rivera perante o rancho da CIDH.

Na carta, o representante legal lembrou à comissão a solicitação de uma reunião em 20 de dezembro e observou que, apesar do compromisso da CIDH, não foram estabelecidos contatos com Castillo.

