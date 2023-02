Pedro Castillo reafirma a necessidade de uma Assembleia Constituinte no Peru

Apoie o 247

Telesur - O ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, confirmou nesta terça-feira (7) a necessidade de uma Assembleia Constituinte durante entrevista ao jornal alternativo espanhol El Salto, falando da prisão de segurança máxima de Barbadillo, onde está detido.

O ex-presidente destacou que este “é o momento constituinte. Não vamos procurá-lo, a história está nos procurando. Mudar a Constituição é o sentimento do povo, deixando o legado de Fujimori. Reafirmo que precisamos de uma Assembleia Popular Constituinte”.

Nesse sentido, afirmou que “a Constituição deve ser alterada no prazo que for necessário, é o caminho que o povo precisa e por isso fiz esta mensagem à Nação. Eu reivindiquei os povos mais esquecidos, os povos que por 500 anos viveram na opressão”.

Por sua vez, frisou que "estou aqui pelo que acredito, disse a nível nacional na mensagem à Nação que é preciso uma Assembleia Popular Constituinte para ter uma Nova Constituição e não renuncio a esse sonho e admiro a coragem de todos os meus compatriotas e irmãos presos e assassinados por pedirem o mesmo”.

Nessa linha, ele expressou que o uso excessivo da força policial e militar “não é o que está acontecendo. É massacre. Estão matando meus compatriotas (...) Acho que o Peru vive um terrorismo de Estado por causa deste governo e é uma ditadura”.

Sobre a decisão dos legisladores de não antecipar as eleições, Castillo destacou que “o Congresso está deslegitimado. Suas ações não estão em sincronia com as pessoas. A maioria segue os roteiros que a imprensa diz na mídia”.

“Por que eles não fazem uma sessão plenária em uma região? Vejamos que vão para Ayacucho, Puno, Apurímac, Ica, Cusco, regiões com assassinatos por parte da polícia e das forças armadas. As pessoas diriam a eles o que eles pensam. Que saiam da bolha do Congresso e vão saber o que o povo realmente pensa”, acrescentou.

Por fim, Castillo considerou que “ainda sou presidente do Peru, como peruano não reconheço este governo genocida como representante do Peru. Falo não só como presidente, falo como peruano, esse governo ditador não nos representa".

