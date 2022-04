Pedro Castillo reage a pressão e diz que vai convocar "oportunamente" reunião do Conselho de Estado

Apoie o 247

ARN - O presidente do Peru, Pedro Castillo, respondeu à presidente do Poder Judiciário, Elvia Barrios, a respeito de seu pedido de convocação de uma sessão do Conselho de Estado para buscar soluções para a crise política e social que o país vive, e destacou que ele ligará quando julgar apropriado.

"Nesta mesma linha, informamos que estamos empenhados em resolver os problemas regionais, não descartando a 'convocação de sessão do Conselho de Estado', que será oportunamente comunicada ao vosso gabinete", refere a carta enviada a Barrios pela Presidência nesta quinta-feira (21).

Nesta carta, o chefe de Estado expressou confiança de que seu governo conseguirá superar a crise que atravessa: "(O Executivo) vencerá este novo desafio, por mais difícil que seja, e o Peru continuará como um país forte, justo e e desenvolvida, para o bem desta e das futuras gerações", conclui.

Barrios havia enviado duas cartas a Castillo no último mês para tentar convencê-lo a convocar o Conselho de Estado, formado pelos chefes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de representantes da Ouvidoria, do Ministério Público, da Controladoria-Geral da República e do presidente do Tribunal Constitucional.

O presidente do Poder Judiciário salientou que é importante que "os poderes do Estado e os órgãos constitucionais se reúnam para articular ações e propor respostas concretas à grave crise que nosso país vive", indicando que esta é a única solução para acabar com a atual crise no país.

A crítica de Vladimir Cerrón

O secretário-geral do partido no poder Peru Libre, Vladimir Cerrón, afirmou que o Conselho de Estado solicitado por Barrios teria o objetivo de pedir a renúncia de Castillo.

“O Conselho de Estado teria como único objetivo solicitar a renúncia do presidente, para colocar em cena todo um espetáculo midiático nacional e internacional pensado e preparado, cujo objetivo é defender o status quo”, escreveu em seu Twitter.

O governo de Castillo está passando por uma série de problemas, desde a nomeação de ministros e funcionários em disputa até alegações de suposta corrupção.

