Peru: 60 pessoas morreram desde o início dos protestos, diz Defensoria

Sputnik - A Defensoria Pública do Peru informou nesta sexta-feira (10) que chegou a 60 o número de mortos nas jornadas de protestos que estremecem o país desde dezembro.

"48 civis foram mortos em confrontos [com a polícia], 11 civis por acidentes de trânsito e fechamento de estradas, um policial por ações violentas dentro do conflito", aponta relatório apresentado pelo órgão.

Nas redes sociais, a Defensoria ainda comunicou que 1.827 pessoas ficaram feridas durante os protestos.

O Peru foi tomado por uma onda de protestos desde dezembro, quando o ex-presidente Pedro Castillo foi destituído após tentar dissolver o parlamento.

Os manifestantes pedem o fim do governo de Dina Boluarte, que assumiu após a derrubada de Pedro Castillo, novas eleições, o fechamento do Congresso e a convocação da Assembleia Constituinte.

A pauta da nova Constituição tem ganhado adeptos à medida em que os atos prosseguem e o governo mantém uma resposta repressiva sem que as pautas sejam atendidas. O Congresso peruano se negou a antecipar as eleições gerais para 2023 em diversas oportunidades. Após as sucessivas negativas, Boluarte apresentou um projeto para adiantar o pleito.

