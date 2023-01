Peru acusa Evo Morales de ser "cérebro" por trás de "insurreição" no país

O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Alberto Otálora, afirmou que o ex-presidente boliviano incitou o povo peruano a se rebelar edit

247 com Actualidad RT - O presidente do Conselho de Ministros do Peru, Alberto Otálora, afirmou que há "indícios e provas" de que projéteis e armas oriundos da Bolívia foram usados ​​durante os protestos sociais pró-Pedro Castillo que exigiam a renúncia da presidente Dina Boluarte no departamento de Puno, onde 25 pessoas foram mortas.

Boluarte denunciou anteriormente que "armas de fogo e munições tinha entrado pelo sul do país" e que seriam estas "as que poderiam ter causado as mortes".

Embora a presidente tenha solicitado a abertura de uma investigação a respeito, ela expressou que deveria "ser enfática em apontar que esse tipo de munição [não são as] usadas pela Polícia".

O Ministério Público anunciou que abrirá uma investigação preliminar contraBoluarte pelos crimes de genocídio, homicídio e lesões graves nos protestos.

Em entrevista ao programa Punto Final, Otálora culpou o ex-presidente boliviano Evo Morales por ser o responsável por ações desestabilizadoras.

"Não só houve transferência de material da Bolívia para cá, mas também um trabalho sistemático e permanente de alguns ex-presidentes para não só incitar a população, como também falar claramente em insurreição", disse o chefe de gabinete.

Otárola foi mais longe e culpou o ex-presidente boliviano por ser o “cérebro” de uma “insurreição no país”.

Há uma semana, o Peru proibiu a entrada de Morales no país. O dirigente boliviano respondeu que a decisão buscava “distrair e evitar a responsabilidade por graves violações de direitos humanos” contra os peruanos.

Em dezembro passado, Castillo tentou dissolver o Congresso peruano, dominado pelas forças de direita, mas falhou e foi detido. Os manifestantes exigem a renúncia de Boluarte, a dissolução do Congresso, mudanças na constituição e a libertação de Castillo.

Boluarte insiste em permanecer no cargo, enquanto a repressão violenta deixou 50 mortos desde o dia 7 de dezembro.

