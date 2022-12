Peru: Castillo acusa EUA de coordenarem envio de tropas para reprimir protestos no país

Apoie o 247

Sputnik - Ex-presidente do Peru, Pedro Castillo acusou os EUA de coordenarem o envio de tropas para reprimir protestos no Peru.

"As autoridades peruanas levaram tropas às ruas para reprimir os protestos após a visita do embaixador dos Estados Unidos ao Palácio do Governo, enquanto Washington busca lucros nos projetos de mineração do país", disse o presidente destituído Pedro Castillo

Em um bilhete escrito, ele afirmou que "a visita do embaixador dos EUA ao Palácio do Governo não foi gratuita nem a favor do país".

Segundo Castillo, "na reunião foi dada a ordem de levar as tropas às ruas e massacrar o meu povo indefeso, e, entre outras coisas, para abrir caminho para a extração de minerais". O ex-presidente também criticou a mídia peruana e apontou que ela "manterá silêncio sobre isso".

Nesta quinta-feira (15), mais cedo, o governo do Peru ordenou um toque de recolher em oito regiões devido a protestos sociais em defesa do ex-presidente Pedro Castillo. O decreto indica que há um total de 15 províncias em que medidas de ordem serão aplicadas a partir de sexta-feira (16).

Em 7 de dezembro, o parlamento do Peru impugnou o ex-presidente Castillo, que tentou dissolver o Parlamento e foi preso após processo de impeachment.

Os eventos provocaram uma onda de protestos em todo o país. Os manifestantes denunciam o governo pós-impeachment e pedem uma eleição presidencial imediata.

O Ministério Público peruano abriu um processo criminal contra Castillo sob a acusação de tentativa de golpe e crimes contra o Estado. Hoje (15), a Suprema Corte peruana aprovou a prisão preventiva de Castillo por 18 meses.

