Peru demite sua embaixadora na Bolívia e estuda proibir entrada de Morales em território peruano

Sputnik - Ex-mandatário boliviano realizou algumas atividades políticas nas últimas semanas no sul do Peru, algo que a presidente Dina Boluarte, nomeada pelo Congresso após a destituição de Pedro Castillo, descreveu como interferência em assuntos internos.

"Fica resolvido encerrar as funções da senhora Carina Ruth Palacios Quincho como embaixadora extraordinária e plenipotenciária do Peru no Estado Plurinacional da Bolívia", diz a resolução publicada no jornal oficial El Peruano.

Palacios é a fundadora do partido Peru Libre, organização com a qual chegou ao poder o ex-presidente Pedro Castillo, cuja destituição no início de dezembro gerou uma crise política seguida de protestos sociais e repressão policial.

Morales realizou atividades políticas nas últimas semanas no sul do Peru, algo que a presidente Dina Boluarte, nomeada pelo Congresso após destituir Castillo, descreveu como interferência em assuntos internos.

A chefe de Estado afirmou que pretende conversar com o Migrations Peru para avaliar a situação de Morales, embora sem deixar escapar a ideia de proibi-lo de entrar no território nacional.

