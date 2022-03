Peru: Governo declara emergência no setor agrícola por 120 dias e prepara plano centrado em agricultura familiar

Apoie o 247

ARN - O governo do Peru declarou, neste sábado, 20, emergência no setor agrícola e de irrigação por 120 dias, e o ministério do Desenvolvimento Agrário e Irrigação (Midagri) deve apresentar um plano de emergência agrícola no prazo máximo de 10 dias.

Esta decisão foi tomada como consequência da Covid-19 e do aumento dos preços dos insumos agrícolas a nível internacional, "agravado por conflitos internacionais que impactam negativamente a agricultura peruana, a economia nacional e a segurança alimentar", indica um comunicado oficial.

Nesta linha, o documento refere que a norma teve em conta os efeitos adversos da pandemia e as diferentes ameaças externas que têm influenciado o aumento dos preços dos fertilizantes a nível mundial, que “colocam em risco o normal desenvolvimento das atividades dos agricultores e consumidores finais".

Da mesma forma, o plano que o Midagri entregará centrar-se-á em quatro pontos e, através da Direcção Geral de Estatística, Acompanhamento e Avaliação Política, serão monitoradas as medidas constantes do plano de emergência, que terá em conta, principalmente, a agricultura familiar.

“O plano conterá como linhas de ação, equipamentos mecânicos e capacitação para produtores agrícolas; formas de associação, priorizando o cooperativismo; otimização e diversificação de instrumentos financeiros e não financeiros para produtores agrícolas; insumos agrícolas e sementes certificadas, priorizando a produção orgânica e ecológica", especifica o documento.

O governo adiantou que nos seis meses da campanha agrícola (2021-2022), iniciada em agosto do ano passado, registaram-se 1 milhão 553 mil 469 hectares de cultivo, o que representa uma quebra de 0,2 % em áreas plantadas em relação ao mesmo período da última campanha agrícola, "situação gerada pela incerteza por parte dos produtores devido ao aumento do custo de insumos como fertilizantes químicos e outros fatores".

O presidente, Pedro Castillo, havia anunciado nesta terça-feira, 15, em sua apresentação ao Congresso, a decisão do Executivo de declarar emergência na agricultura.

