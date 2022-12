Peru: mortes nos protestos em defesa de Pedro Castillo chegam a 18 e dois ministros renunciam

Crise se agrava com renúncia dos ministros da Educação e da Cultura, além da rejeição do Congresso em antecipar eleições presidenciais para 2023, uma das demandas dos revoltosos edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra da Saúde do Peru, Rosa Gutiérrez, anunciou nesta sexta-feira (16) que o número de mortes nos protestos que ocorrem no país em defesa do ex-presidente Pedro Castillo subiu para 18, informa a Folha de S. Paulo.

A ombudsman da gestão federal, Eliana Revollar, por sua vez, alertou que o número pode chegar a 20. A crise se agrava com a renúncia de dois ministros, da Educação e da Cultura, além da rejeição do Congresso em antecipar as eleições presidenciais para 2023, uma das principais demandas dos revoltosos.

Confira reportagem do Sputnik Brasil sobre o assunto:

Peru: Congresso rejeita antecipar eleições para 2023; ministros renunciam após mortes em protestos

Sputnik Brasil - Alvo de uma forte onda de protestos, que entram em seu nono dia nesta sexta-feira (16), o Peru rejeitou a proposta para antecipar as eleições presidenciais para 2023. A decisão foi tomada em votação no Congresso.

"Com 49 votos a favor, 33 contra e 25 abstenções, o plenário do Congresso não aprovou a reforma constitucional, que prevê a realização de eleições presidenciais em 2023", diz o relatório da sessão.

Os protestos no Peru começaram após o impeachment do presidente Pedro Castillo e sua detenção. Os manifestantes exigem eleições presidenciais antecipadas e o fim do Congresso. As autoridades declararam estado de emergência no país por 30 dias, o que autoriza o uso das Forças Armadas para o restabelecimento da ordem pública. Até o momento, pelo menos 18 pessoas morreram, entre manifestantes e agentes de segurança, em decorrência dos protestos.

Por conta das mortes, dois ministros já apresentaram sua renúncia à presidente Dina Boluarte nesta sexta-feira. A primeira foi a ministra da Educação, Patricia Correa, que assumiu o cargo há seis dias, após a posse de Boluarte. Poucas horas depois, o ministro da Cultura peruano Jair Pérez enviou uma carta à chefe de Estado apresentando sua renúncia. Ele assumiu o cargo há apenas cinco dias.

"Escrevo-lhe para comunicar a minha renúncia ao cargo de ministro da Cultura. Agradeço a confiança, no entanto os lamentáveis ​​acontecimentos ocorridos no país, que têm como saldo a perda irreparável de irmãos e irmãs, tornam a minha permanência em seu governo insustentável", escreveu Pérez.

Pedro Castillo foi deposto em 7 de dezembro, após tentar dissolver o Congresso, em meio a uma votação de impeachment contra seu governo. Ele foi preso sob a acusação de rebelião e abuso de poder. Posteriormente, Dina Boluarte, ex-vice de Castillo, foi empossada como chefe de Estado no Congresso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.