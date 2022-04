Peru põe Exército em rodovias tomadas por atos contra a inflação

Apoie o 247

247 - O governo do Peru, comandado Pedro Castillo, ordenou nesta quinta-feira (7) que suas Forças Armadas supervisionem as rodovias do país no próximo mês. Manifestantes protestam no país contra alta nos preços de alimentos e combustíveis.

Participantes dos atos fazem bloqueios nas estradas há mais de uma semana, de acordo com informações publicadas em reportagem da CNN.

O governo cortou impostos sobre combustíveis e aumentou o salário mínimo. Também apresentou a proposta de isentar alimentos essenciais do imposto sobre vendas.

