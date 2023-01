Peru proíbe a entrada do ex-presidente boliviano Evo Morales

A medida vem após semanas de protestos no Peru contra o presidente Dina Boluarte, após a destituição do ex-presidente Pedro Castillo edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) — O Peru proibiu nove cidadãos bolivianos, incluindo o ex-presidente Evo Morales, de entrar no país, disse o Ministério do Interior do Peru em uma declaração na segunda-feira.

A medida vem após semanas de protestos mortais no Peru contra o presidente Dina Boluarte, após a destituição do ex-presidente Pedro Castillo, com algumas manifestações realizadas perto da fronteira com a Bolívia.

Vários cidadãos bolivianos entraram no país nos últimos meses para realizar atividades políticas, o que vai contra a legislação de imigração, a segurança nacional e a ordem interna do Peru, disse a declaração.

Morales apoiou publicamente Castillo e disse no Twitter no mês passado que sua expulsão e posterior prisão foi ilegal e inconstitucional.

"Estamos observando de perto não só a atitude do Sr. Morales, mas também daqueles que trabalham com ele no sul do Peru ... Eles têm sido muito ativos na promoção de uma situação de crise", disse o primeiro-ministro peruano Alberto Otarola aos repórteres quando perguntado sobre a nova proibição.

Morales e seus representantes não puderam ser imediatamente contactados para comentários.

Na semana passada, o ministro da Defesa do Peru, Jorge Chávez, também acusou os estrangeiros de suscitar protestos com o objetivo de incentivar o separatismo no sul do país.

Os protestos do Peru começaram no início de dezembro depois que Castillo foi destituído do cargo e detido após sua tentativa de dissolver o Congresso.

Manifestantes tomaram as ruas exigindo a renúncia de Boluarte, o fechamento do Congresso, uma mudança na constituição e a libertação de Castillo, resultando em mais de 20 mortes.

Os protestos foram interrompidos durante o Natal e o Ano Novo, mas retomados na semana passada.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.