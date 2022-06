Pesquisas mostram empate técnico entre progressistas e extrema-direita na Colômbia

Apoie o 247

ICL

ARN - Com a aproximação do segundo turno das eleições presidenciais de 19 de junho na Colômbia, o pesquisador Yanhaas observou que há uma diferença na intenção de voto de 1% entre Gustavo Petro e Rodolfo Hernández.?” Petro tem 42% das intenções de voto, contra 41% de Hernández. 13% indicaram que votariam em branco se as eleições fossem hoje e 5% não souberam/não responderam

No primeiro Petro obteve 8.527.768 votos, ou seja, 40,3%, enquanto Hernández ficou em segundo lugar, após receber 5.953.209 (28,1%).

Outra pesquisa, também realizada neste domingo, por Guarumo, EcoAnalítica Medidas e Conceitos Econômicos, contemplou que Hernández tem 46,4% de intenção de voto, enquanto Petro tem 43,3% . Enquanto isso, 8,4% votariam em branco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Da mesma forma, o Centro Nacional de Consultoria (CNC) publicou neste sábado na revista Semana, que se o segundo turno fosse hoje, Petro alcançaria 44,9% dos votos e o candidato direitista obteria 41%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alianças

Desde que os resultados foram conhecidos no domingo, 29 de maio, o candidato direitista apoiado oficialmente pelo governo, Federico Gutiérrez, anunciou que votaria em Hernández nas eleições de 19 de junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-candidato presidencial centrista, Sergio Fajardo, disse neste domingo que Rodolfo Hernández decidiu "sem discussão prévia" não aceitar nenhuma das propostas que ofereceu para acompanhá-lo no segundo turno.

Neste sábado, Hernández descartou uma possível aliança com líderes da Coalizão Centro Esperanza. “Eles querem mudar todo o programa que ganhou. Como nosso programa ganhou, temos que aplicá-lo porque é apoiado por seis milhões de colombianos que votaram a favor”, disse ele ao Noticias Caracol.

Por sua vez, Fajardo, juntamente com os líderes Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo e Carlos Amaya, responderam hoje às declarações de Hernández.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eles explicaram que na quinta-feira (2), se reuniram com o candidato para "explorar a possibilidade de construir um acordo programático entre as duas campanhas". Também informaram que concordaram que a coalizão apresentaria um documento com suas propostas.

Enquanto isso, o candidato a vice-presidente de Fajardo, Luis Gilberto Murillo, anunciou em 31 de maio que apoiará a campanha de Petro. Conforme indicado através de sua conta oficial no Twitter, esta aliança visa garantir a paz no país e a igualdade para as mulheres.

“Convicto de que o país precisa é de paz e empoderamento das mulheres, hoje anuncio meu apoio à candidatura de Gustavo Petro. Estamos em um momento em que o roteiro que alimenta a democracia nos mostra que o país quer uma mudança”, tuitou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O partido Colômbia Renaciente, partido de base afrodescendente do qual Murillo faz parte, também anunciou que se juntará à campanha do candidato do Pacto Histórico. “Estamos seguros do momento histórico que o país atravessa e por isso, fiéis ao nosso princípio de inclusão e bem comum, a partir de hoje estaremos convidando todos os colombianos a votarem em Gustavo Petro no dia 19 de junho no segundo turno”, afirmaram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE