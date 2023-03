Petro anuncia diálogo entre governo e dissidentes das FARC

Apoie o 247

247 - O presidente colombiano Gustavo Petro anunciou na segunda-feira (13) o início de um processo de paz com dissidentes do grupo guerrilheiro Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

“Será estabelecida uma mesa entre o governo e o Estado-Maior Central”, escreveu o Petro no Twitter logo após o Ministério Público retirar as ordens de prisão contra 19 líderes que atuarão como negociadores. “Começa um segundo processo de paz”, acrescentou. Ele negocia desde o final do ano passado com rebeldes do Exército de Libertação Nacional, o ELN.

Essas negociações marcam o início de um segundo processo de paz entre o governo e grupos guerrilheiros no país.

Petro prometeu trabalhar para alcançar um projeto de "paz total", que visa reunir os grupos armados que atuam no país para iniciar negociações de paz com todos eles e acabar com 60 anos de conflito violento.

Ainda na segunda-feira, Petro acusou o maior grupo de tráfico de drogas do país de quebrar um acordo de cessar-fogo ao apoiar ataques de garimpeiros ilegais.

Um grupo de garimpeiros destruiu um aqueduto, uma praça de pedágio e uma ambulância no noroeste da Colômbia no domingo.

As autoridades acreditam que eles estavam cumprindo as ordens do notório grupo criminoso Clan del Golfo, que em dezembro concordou com um cessar-fogo bilateral com o governo.

"Ao afetar a água potável de uma cidade, estão colocando em risco a vida de meninos e meninas, de todos os seres humanos", disse Petro no Twitter.

Pouco antes do ano novo, o governo de Petro declarou um cessar-fogo bilateral com vários grupos armados, incluindo o Clã do Golfo, rebeldes do Exército de Libertação Nacional (ELN) e dissidentes das ex-guerrilhas das FARC.

