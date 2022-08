Petro diz que narcotraficantes que não negociarem serão extraditados da Colômbia para os EUA

Presidente colombiano indicou que a proposta foi feita durante reunião com representantes do governo dos EUA edit

Sputnik Brasil - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta quarta-feira (24) que os narcotraficantes que não negociarem com o Estado serão extraditados para os Estados Unidos.

Petro indicou que a proposta foi feita durante reunião com representantes do governo dos EUA, na terça-feira (23), e enfatizou que é apenas uma iniciativa e que há outras que serão ouvidas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Os traficantes que não negociarem com o Estado irão para os Estados Unidos, os traficantes que negociarem e reincidirem serão extraditados e os traficantes que deixarem definitivamente o narcotráfico não serão extraditados", disse o presidente colombiano.

El presidente Gustavo Petro está revelando que los narcotraficantes que negocien con el Estado colombiano no serán extraditados a Estados Unidos. La propuesta fue presentada a la delegación del presidente Biden que estuvo en las últimas horas en el país. #VocestSonidos pic.twitter.com/RK8c5jurJ7 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 24, 2022

O anúncio foi feito por Petro durante entrevista coletiva ao lado do presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez. O premiê espanhol foi à Colômbia para oferecer o país europeu para sediar os acordos entre o governo e o Exército de Libertação Nacional (ELN), última guerrilha ativa em solo colombiano.

"Avançamos em algumas questões com os Estados Unidos nos reunimos para traçar ideias e propusemos quatro pontos para mudar a política de drogas", ressaltou Petro.

O governo dos Estados Unidos admitiu que a política de guerra às drogas na Colômbia não funcionou e disse que está disposto a conduzir uma política mais eficaz.

"Os Estados Unidos e a Colômbia tiveram 200 anos de história compartilhada para traçar um caminho conjunto na política antidrogas, o presidente Biden está ciente de que grande parte da política do passado marginalizou muitas pessoas e não funcionou para muitas populações e podemos fazer melhor", disse o diretor do Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas da Casa Branca, Rahul Gupta.

A Colômbia é um dos maiores países produtores de drogas do mundo e, embora as plantações de coca tenham diminuído, de acordo com o relatório anual do Escritório de Política Nacional de Controle de Drogas (ONDCP), em 2021 havia um total de 234.000 hectares de folha de coca cultivada.

