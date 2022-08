Petro nomeia Armando Benedetti como embaixador colombiano na Venezuela

Apoie o 247

ARN - Minutos após o anúncio de Félix Plasencia como novo embaixador venezuelano na Colômbia, o presidente Gustavo Petro fez o mesmo ao nomear o senador Armando Benedetti como seu representante diplomático em Caracas, no marco do processo de normalização das relações entre os dois países.

Falando de um avião prestes a decolar, Petro garantiu que a designação é uma resposta à decisão de Nicolás Maduro. "Decidi, em resposta ao governo venezuelano, que nomeou um embaixador que terá a responsabilidade de normalizar as relações diplomáticas entre as duas nações, nomear Armando Benedetti como embaixador da Colômbia na Venezuela", disse.

"Aguardando a aprovação daquele governo e também com a árdua tarefa de normalizar as relações entre os dois países, restabelecer a institucionalidade que existia décadas antes para que os dois povos irmãos possam ter seus direitos, garantir suas liberdades e assegurar que a Colômbia e a Venezuela construam riqueza para ambos os povos", acrescentou.

Por meio de seu Twitter, Benedetti agradeceu a indicação e prometeu surpreender Petro com a eficiência que terá nesse cargo, principalmente em termos de intercâmbio comercial. "Vou te surpreender quando chegarmos a 10 bilhões de dólares em comércio, quando beneficiarmos os mais de 8 milhões de colombianos que vivem na fronteira. Nenhuma linha imaginária jamais nos separará como irmãos. OBRIGADO PELA CONFIANÇA!", escreveu.

Relações diplomáticas

Ambos os líderes anunciaram, meses atrás, suas intenções de restabelecer as relações diplomáticas, que foram rompidas em fevereiro de 2019 por ordem de Maduro, depois que o ex-presidente da Colômbia Iván Duque disse que apoiava o líder da oposição, Juan Guaidó.

"Eu me comuniquei com o governo venezuelano para abrir as fronteiras e restaurar o pleno exercício dos direitos humanos na fronteira", tuitou Petro três dias depois de vencer o segundo turno presidencial em junho.

Em seguida, Maduro escreveu: "Conversamos (com Petro) sobre a vontade de restaurar a normalidade nas fronteiras, várias questões sobre a paz e o futuro próspero de ambos os povos".

No final de julho, os chanceleres designados da Colômbia, Álvaro Leyva, e da Venezuela, Carlos Faría, concordaram em estabelecer uma agenda de trabalho para a normalização das relações diplomáticas em todos os níveis assim que Petro assumisse a presidência.

Apesar de Maduro não ter comparecido à posse de Petro como novo presidente da Colômbia no último domingo, ele reiterou sua disposição de reconstruir" as relações de fraternidade e cooperação entre Colômbia e Venezuela”.

