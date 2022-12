Petro pede perdão em nome do Estado por massacres na Colômbia

Apoie o 247

247 - O presidente Gustavo Petro, em nome do Estado colombiano, pediu desculpas na quarta-feira (30) pelas vítimas de dois massacres cometidos por paramilitares na década de 1990 no noroeste do país, informa a Telesur

“Em nome do Estado colombiano, peço perdão às vítimas. O Estado colombiano reconhece que os mortos não eram inimigos de ninguém, eram pessoas humildes e trabalhadoras, que foram mortos sem motivo, por desígnio do poder, e que em suas mortes em La Granja e em El Aro o Estado foi presente e foi cúmplice do assassinato”, disse o chefe de Estado colombiano.

Gustavo Petro descreveu os massacres cometidos nos setores de La Granja e El Aro em Ituango, departamento de Antioquia, como genocídio.

O presidente destacou que o Estado, por meio de funcionários públicos, pagou com impostos da sociedade colombiana, ordenou o assassinato e quis ocultar os autores do ato criminoso.

No ato de reconhecimento realizado perante os familiares das vítimas no Museu Casa da Memória de Medellín, o presidente cumpriu a sentença proferida em 1º de julho de 2006 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte CIDH).

Petro lamentou que tenham passado 16 e 17 anos para reconhecer os fatos, mas destacou que "apesar dessa demora, hoje se cumpre" e promete fazer "todo o possível" para que o Estado colombiano "compense" as vítimas de violência.

A Corte declarou a responsabilidade do Estado pelos atos de tortura e assassinato de moradores das referidas áreas rurais e, além disso, pela falta de investigação para esclarecer esses fatos e punir os responsáveis.

Petro lembrou que em 2006 a Corte Interamericana condenou o Estado colombiano por esses atos e obrigou, entre outras coisas, a investigar os responsáveis ​​pelo massacre cometido por paramilitares.

