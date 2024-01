Petro propõe ao papa Francisco uma rodada de negociações com a guerrilha ELN no Vaticano

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Télam - O presidente colombiano, Gustavo Petro, propôs nesta sexta-feira (19) ao papa Francisco realizar "uma rodada" de negociações com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) no Vaticano, durante uma audiência de mais de meia hora que tiveram no Palácio Apostólico do Vaticano, tendo a paz como um dos temas da agenda.

"Falamos sobre a paz na Colômbia buscando ainda uma posição muito mais ativa, tanto do Estado do Vaticano quanto da Igreja Católica no processo", afirmou o mandatário em um diálogo com meios de comunicação, incluindo a Télam, ao sair da reunião com o pontífice.

continua após o anúncio

"É possível que façamos uma rodada aqui, já se falará com o ELN, e que possamos construir um passo mais profundo em deixar a violência…, seria algo muito sugestivo para toda a sociedade colombiana", disse Petro.

Em dezembro, como parte dos diálogos de paz existentes, o ELN concordou com o governo em suspender os sequestros extorsivos, ao término da quinta rodada de negociações de paz na Cidade do México, em um processo que iniciou em 2022.

continua após o anúncio

"O papa concorda que demos passos mais profundos para os acordos de paz na Colômbia", acrescentou Petro sobre o eventual apoio do pontífice à proposta.

O pontífice e Petro se reuniram durante 35 minutos na Biblioteca Privada do segundo andar do Palácio Apostólico, no segundo encontro entre ambos, o primeiro desde que o mandatário assumiu o cargo em agosto de 2022. Em fevereiro daquele ano, Petro havia visitado Jorge Bergoglio como candidato à presidência.

continua após o anúncio

Sobre a possível incorporação da Santa Sé no diálogo com o ELN, Petro afirmou que, embora a Igreja Católica "já esteja participando do processo de paz", o Estado do Vaticano "pode ser o cenário de uma rodada de negociações".

"Me interessaria muito que a próxima rodada que se possa fazer com o ELN seja feita aqui", desejou.

continua após o anúncio

"Falamos sobre a situação nicaraguense, na qual a Colômbia pode oferecer seus bons ofícios", detalhou depois o mandatário sobre outro dos temas do encontro, após a libertação pelo governo de Daniel Ortega de 19 religiosos no fim de semana passado.

Petro assegurou que se falou "também da crise climática e uma proposta concreta, após a adesão da Colômbia ao tratado de não proliferação de combustíveis fósseis junto às ilhas-nação do Pacífico que estão afundando e devem evacuar sua população, para estabelecer uma aliança com o Estado do Vaticano com o objetivo de conseguir mais apoios para que esse tratado se torne uma realidade".

continua após o anúncio

Após o encontro, Francisco presenteou Petro com uma escultura sobre a imigração e os textos que escreveu durante seu papado, enquanto o mandatário lhe deu um poncho artesanal e café produzido em seu país.

Segundo Petro, o eixo central de sua visita à Santa Sé é "a paz na Colômbia e no mundo".

continua após o anúncio

A reunião ocorre em um contexto em que o governo da Colômbia informou no último domingo que concordou com a organização guerrilheira Estado Maior Central (EMC) a extensão até meados de julho do cessar-fogo bilateral que vigorava desde outubro e ia vencer esta semana.

Delegados do governo e do EMC estão realizando em Bogotá o terceiro ciclo de negociações em busca de um acordo definitivo de paz, com alguns avanços significativos, como o compromisso dos guerrilheiros de abandonar o sequestro extorsivo, em meio a algumas denúncias dos negociadores do grupo armado de violações por parte das Forças Armadas da suspensão de operações em suas zonas de influência.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: