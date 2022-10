Petro propõe aos EUA agenda de cooperação focada em "perseguir os verdadeiros donos do narcotráfico"

Apoie o 247

RT Actualidad - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, recebeu o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, na tarde desta segunda-feira na Casa de Nariño, sede do governo colombiano em Bogotá, capital do país sul-americano.

Entre os assuntos que Petro e Blinken discutiram durante a reunião, explicou Petro, estava a questão da luta contra as drogas, que, do ponto de vista do governo colombiano, deve ser direcionada, principalmente, para “perseguir os donos do narcotráfico. "

O presidente colombiano destacou que para encontrar os verdadeiros culpados do tráfico de drogas, o "aparelho de inteligência" deve ser aprimorado , para que as forças de segurança possam encontrar os líderes, cuja única função "é o dinheiro".

Good meeting with @petrogustavo, @FranciaMarquezM, and @AlvaroLeyva of Colombia to deepen our cooperation on defending democracy and human rights, promoting climate action, supporting sustainable and inclusive peace and reconciliation, and addressing irregular migration. pic.twitter.com/tjbopNhpBz — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 3, 2022

Petro comentou que desta vez abordaram o tema do combate às drogas, tema que faz parte da agenda de ambos os países há décadas, " a partir de uma perspectiva mais flexível" e que tem a ver com "uma visão mais abrangente do problema do consumo e da produção de drogas.

Nesse sentido, destacou que uma das questões que pode ajudar a mudar a situação da produção de drogas na Colômbia é a reforma agrária proposta por seu governo e que busca democratizar o acesso à terra para os camponeses e promover uma campanha de substituição de cultivos.

Para isso, disse Petro, a política antidrogas deve "parar de ver o produtor de folha de coca como um criminoso". "São dois pontos do processo de paz, que na altura também foram discutidos com o governo dos EUA e o governo de (Juan Manuel) Santos, que hoje queremos pôr em pleno vigor."

O encontro entre o presidente colombiano e o representante norte-americano começou depois das 14h00, hora colombiana, e teve como objetivo "fortalecer os laços e as relações diplomáticas" entre os dois países, informou o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia.

Também estiveram presentes no encontro a vice-presidente, Francia Márquez, e o chanceler, Álvaro Leyva, explicou anteriormente a chancelaria colombiana.

#AEstaHora Presidente @petrogustavo y Canciller @AlvaroLeyva se reúnen en la Casa de Nariño con el Secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken @SecBlinken, con el objetivo de fortalecer los lazos y las relaciones diplomáticas que nos unen 🇨🇴🤝🇺🇸 pic.twitter.com/qhCNM654rZ — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 3, 2022

Blinken chegou à Colômbia por volta da 1h da tarde e foi recebido pelo vice-chanceler, Francisco Javier Coy, na base do Comando Aéreo de Transporte Militar da Força Aérea Colombiana. O funcionário norte-americano estará em território colombiano até terça-feira, para depois continuar sua viagem ao Chile e ao Peru.

De acordo com um comunicado do Departamento de Estado, a visita de Blinken à Colômbia visa abordar as "prioridades compartilhadas de apoiar governos democráticos fortes e respeito aos direitos humanos em todo o Hemisfério Ocidental". Eles também abordarão "a crise climática", bem como questões de saúde e segurança.

Vicecanciller @franccoy 🇨🇴 recibió al Secretario de Estado, Antony Blinken @SecBlinken 🇺🇸 en la base de Catam @FuerzaAereaCol. El alto funcionario norteamericano se reunirá esta tarde con el Presidente @petrogustavo, la Vicepresidenta @FranciaMarquezM y el Canciller @AlvaroLeyva pic.twitter.com/ihP01rHw3k — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 3, 2022

Por outro lado, discutirão a implementação de “uma abordagem holística para combater o tráfico de drogas e abordar seus impactos”; e a colaboração dos EUA com o país sul-americano para implementar “mais plenamente” o acordo de paz assinado em 2016 entre o governo colombiano e as ex-Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

Eles também discutirão os esforços regionais para lidar com a migração irregular. Na mesma matéria, segundo o comunicado, Blinken reiterará o apoio dos Estados Unidos à política colombiana de Estatuto de Proteção Temporária para Migrantes Venezuelanos, que considera "um modelo para a região".

