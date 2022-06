Petróleo venezuelano voltará à Europa após 2 anos de proibição pelos EUA

As exportações só foram retomadas após autorização do Departamento de Estado dos EUA edit

Sputnik Brasil - Uma carga de 650 mil barris de petróleo da Venezuela fretada pela empresa italiana Eni partirá para a Europa nos próximos dias.

Esta é a primeira exportação de petróleo do país sancionado pelos EUA para a Europa em dois anos, informou a Reuters nesta sexta-feira, 17.

As exportações só foram retomadas após autorização do Departamento de Estado dos EUA, que enviou cartas à Eni e à Repsol, da Espanha, permitindo que o petróleo venezuelano fosse negociado.

A iniciativa de permitir que a Venezuela negocie petróleo com a Europa é também uma forma de liquidar bilhões de dólares de dívidas não pagas pelo governo venezuelano. A Venezuela é um país-membro da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados).

Um segundo navio-tanque, fretado pela Eni, está atualmente seguindo em direção à Venezuela e deve carregar 2 milhões de barris e levá-los para a Europa.

A carga deve ser entregue pela estatal venezuelana PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) no fim deste mês, com a opção de a Eni vender uma parte do petróleo para a espanhola Repsol e suas refinarias de Cartagena e Bilbao.

As exportações de petróleo da Venezuela em maio caíram para o nível mais baixo em 19 meses, devido a mudanças de contrato impostas pela PDVSA para fazer com que a maioria das vendas à vista passasse para pré-pagamento, reduzindo o risco de cargas não pagas.

Empresas europeias, asiáticas e norte-americanas que operam joint ventures com a PDVSA na Venezuela, incluindo Eni, Repsol, Chevron, ONGC Ltd e Maurel & Prom, acumularam bilhões de dólares em dívida pendente desde que o governo do então presidente dos EUA, Donald Trump, suspendeu o mecanismo econômico que permitia a troca de petróleo venezuelano por combustível e pagamentos de dívidas.

