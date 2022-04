PGR da Colômbia abre inquérito contra chefe do Exército por declarações contra Gustavo Petro, candidato da esquerda

Apoie o 247

ICL

Agência Regional de Notícias - A Procuradoria-Geral da Colômbia informou nesta terça-feira que abriu uma investigação preliminar contra o chefe do Exército, comandante Eduardo Zapateiro, para determinar se ele violou a lei que estabelece que um militar não deve participar da política criticando e compartilhando várias mensagens contra o senador e candidato à presidência, Gustavo Petro.

Zapateiro também foi denunciado perante o procurador-geral colombiano, Francisco Barbosa, pelo advogado Jorge Eliécer Molano, que considera que o comandante cometeu uma "grave violação do Estado de Direito". Isto implica, assegura, que a sua permanência no cargo constitui "um risco para a sociedade, o estado social de direito e o seu carácter democrático", pelo que pede que "a adopção de medidas de segurança que conduzam à suspensão do exercício do cargo . A promotoria ainda não se pronunciou se vai avançar com uma investigação como resultado desta denúncia

Zapateiro acusou Petro, o favorito para vencer as eleições, de usar sua investidura como senador para se envolver em “politicagem” com o assassinato de seis soldados pelo Clã del Golfo, ocorrido na quarta-feira. Petro havia dito que enquanto havia soldados mortos pelo clã, há generais que pertencem a esse grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em uma série de postagens no Twitter, Zapateiro pediu ao candidato que cumpra "seu dever de cidadão" e compareça ao Ministério Público para denunciar os fatos que afirma conhecer. “Não há ninguém mais ferido com a morte de um soldado do que aqueles de nós que usam camuflagem e, claro, suas famílias e o próprio país, mas seu sacrifício supremo pelo país não deve ser usado em narrativas de campanha política, ” observou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As declarações de Zapateiro logo geraram polêmica, mas o general foi defendido pelo presidente, Iván Duque: "Um senador da República se pronunciou atacando as forças militares, chamando-as de cúmplices do narcotráfico, se alguma pessoa -especialmente um deputado com responsabilidade política - deu uma acusação desse nível, que tem a coragem de denunciá-la, que é apresentada aos tribunais, mas que não pretende fazer política turvando uma institucionalidade”, assegurou em acto.

Nos dias seguintes, vários deputados, senadores e outras lideranças políticas pediram a Duque que providenciasse a aposentadoria de Zapateiro, por ter violado a regra que o impede de participar do debate político.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Solicitações de retirada

O senador eleito Humberto de la Calle garantiu que Duque deverá destituir Zapateiro após essas declarações. "De forma alguma é admissível a mensagem do comandante do Exército", assegurou. "É uma intervenção sem precedentes na política, claramente inconstitucional", disse.

O deputado eleito da Alianza Verde Duvalier Sánchez falou na mesma linha: "A liderança militar deve estar à margem de intervenção nas eleições, se o general Zapateiro quer fazer política deve pedir sua aposentadoria".

O prefeito de Medellín, Daniel Quintero, também pediu a Duque a demissão de Zapateiro: “Por uma questão de democracia e estabilidade nacional, o presidente Duque deve pedir a renúncia imediata do general Zapateiro, que, apesar de estar no comando de 500.000 homens armados, decidiu tomar uma decisão partido politico."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Do bloco Petro, Pacto Histórico, não só o chefe do Exército foi aposentado, como também se considerou que suas declarações implicam falta de garantias para as eleições de 29 de maio. O senador Roy Barreras pediu a suspensão imediata do general "por sua flagrante beligerância política" e pelo risco de "interferir nas eleições portando as armas da República". Por sua vez, a senadora eleita Clara López considerou que Zapateiro "faltou a compostura por causa de sua investidura", o que implica "falta de garantias" para o Pacto Histórico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE