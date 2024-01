PGR da Colômbia acusa filho de Gustavo Petro de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro

Apoie o 247

RT - A Procuradoria-Geral da Colômbia convocou a julgamento Nicolás Petro Burgos, filho do presidente colombiano, Gustavo Petro, acusando-o pelos supostos crimes de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.

O procurador Mario Burgos leu na quinta-feira (11) as acusações contra Petro, ex-deputado do departamento colombiano do Atlântico, detido em 29 de julho passado junto com sua ex-esposa Daysuris Vásquez, pelo suposto fornecimento de dinheiro ilícito à campanha eleitoral de seu pai em 2022.

Burgos afirmou que o político colombiano buscava "incrementar seu patrimônio de maneira injustificada para si ou para outrem", referindo-se ao suposto crime de enriquecimento ilícito. "E para lavagem de dinheiro adquirir, investir, ocultar e encobrir", acrescentou.

Petro, que na época denunciou as "arbitrariedades e mentiras" da Procuradoria, agora enfrenta uma possível condenação de 15 anos de prisão após a formalização da acusação.

Já em setembro passado, a Procuradoria-Geral havia antecipado que apresentaria "todas as provas" que possuía para julgar Petro.

Em agosto de 2023, Burgos revelou que dinheiro ilegal entrou na campanha do Pacto Histórico, mas Petro foi deixado em liberdade após alcançar um acordo com a Procuradoria, que contemplava a divulgação de nomes de pessoas e organizações que teriam fornecido os fundos ilícitos.

Posição de Petro - Uma vez conhecida a acusação, a defesa de Petro solicitou ao juiz Hugo Carbonó que ordene ao Ministério Público entregar-lhes vários elementos, como as atas e vídeos das audiências de imputação de cargos, relatou o jornal local El Tiempo.

A próxima audiência, de forma presencial, havia sido convocada por Carbonó para 21 de março próximo, mas a defesa alegou uma "multiplicidade de elementos", pelo qual o juiz optou por 29 de abril às 9:00 da manhã para conceder um "prazo razoável" às partes.

Até o momento, o chefe de Estado colombiano não se pronunciou sobre este fato.

