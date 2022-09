PIB argentino cresce 6,9% no 2º trimestre, diz agência de estatísticas

Analistas consultados estimavam expansão de 6,5% do PIB no período entre abril e junho de 2022 sobre um ano antes edit

BUENOS AIRES (Reuters) - O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina cresceu 6,9% no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec) do país nesta terça-feira (20).

Analistas consultados pela Reuters estimavam expansão de 6,5% do PIB no período entre abril e junho de 2022 sobre um ano antes.

Por sua vez, o PIB com ajuste sazonal apresentou avanço de 1,0% em relação ao primeiro trimestre do ano.

O PIB argentino registrou aumento de 10,4% em 2021 sobre o ano anterior.

(Por Hernán Nessi)

