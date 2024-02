Polícia argentina agride manifestantes contrários às reformas neoliberais de Milei (vídeos)

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados da Argentina reuniu-se nesta quinta-feira (1) para discutir a norma que delega poderes legislativos ao presidente Javier Milei e avança em reformas neoliberais e conservadoras.

Segundo informações do Página|12, manifestantes de partidos de esquerda chegaram à praça do Congresso por volta das 17h pela Avenida Callao, escoltados por efetivos policiais. Pouco tempo depois, ao se juntarem a outras colunas de protesto, as forças de segurança reprimiram os militantes, resultando em um ferido e um detido.

Na Casa, o oficialismo, com o apoio de outros blocos, rejeitou um pedido da Unión por la Patria e da esquerda para que a Câmara entre em intervalo devido à repressão fora do Congresso.

⚡️Al menos un herido deja choques entre manifestantes y policías frente al Congreso de Argentinahttps://t.co/ahHKY49xys pic.twitter.com/OBip5Nn32b

Argentina: Personal de Gendarmería y de la Policía Federal reprime con palos y gas pimienta a manifestantes en las afueras del congreso en Buenos Aires

Video: @_IPNoticias pic.twitter.com/xMdKdRlX66

