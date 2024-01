Polícia do Equador atribui assassinato de promotor a grupo na lista de terroristas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

GUAYAQUIL/QUITO (Reuters) - O assassinato do promotor equatoriano César Suárez foi cometido por um dos grupos criminosos classificados pelo governo como organização terrorista, informou a polícia nesta quinta-feira, enquanto as forças de segurança continuavam as incursões nas prisões.

O presidente Daniel Noboa declarou 22 grupos criminosos como terroristas e um estado de emergência de 60 dias, conforme o Equador tenta se recuperar de uma onda de violência. Os incidentes deste mês incluíram um ataque de homens armados à emissora de televisão TC, a tomada como reféns de mais de 200 agentes penitenciários e o sequestro de policiais.

continua após o anúncio

Suárez, que estava encarregado dos casos de crime organizado na província de Guayas, foi atacado por homens armados em dois veículos enquanto dirigia no norte de Guayaquil, disse o chefe de polícia da cidade, Víctor Herrera, aos repórteres. O promotor estava encarregado de investigar o ataque à emissora de televisão, em que jornalistas e outras pessoas foram feitos reféns por um breve período, bem como casos envolvendo corrupção e tráfico de drogas, afirmou Herrera.

"De acordo com a hipótese que a Polícia Nacional está levantando, esses criminosos pertencem ao grupo terrorista ChoneKiller, e a motivação ainda está sendo investigada", acrescentou.

continua após o anúncio

A polícia disse que coletou 18 provas balísticas e realizou buscas em várias residências da cidade, localizando um dos veículos. O outro foi posteriormente encontrado queimado em outra área de Guayaquil. Eles também prenderam duas pessoas supostamente envolvidas no caso.

Suárez não tinha proteção policial permanente desde maio de 2023 e também não havia solicitado proteção para uma audiência na quarta-feira porque era virtual, disseram as autoridades.

continua após o anúncio

A polícia prendeu 13 pessoas, incluindo dois menores de idade, em conexão com o ataque à emissora de televisão. As forças de segurança estavam realizando uma batida na quinta-feira em uma prisão em Guayaquil, a mesma prisão da qual Adolfo Macías, líder da gangue criminosa Los Choneros, escapou no início do mês. Herrera disse que a operação na prisão não estava relacionada ao assassinato do promotor.

As operações generalizadas das forças de segurança resultaram em quase 2.000 prisões desde a semana passada.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: