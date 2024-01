Polícia do Equador prende mais de 60 suspeitos de tentar invadir hospital

Apoie o 247

247 - A polícia do Equador efetuou neste domingo (21) a prisão de 68 indivíduos suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa que tentava assumir o controle de um hospital em Yaguachi, localizado na região sudoeste de Guayas, informou a agência AFP.

As prisões ocorreram em um contexto onde milhares de militares foram destacados para combater o narcotráfico na guerra interna do país contra as gangues criminosas.

De acordo com as autoridades, os detidos invadiram o hospital com a intenção de proteger um dos membros do grupo, que havia sido internado com ferimentos graves mais cedo. A informação foi divulgada pela polícia através da rede social X.

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de armas de fogo e substâncias ilícitas, disse a polícia. Durante a ação,foi descoberto um centro de reabilitação ilegal que servia de esconderijo para membros da facção, disse.

O chefe da polícia local, Julio Camacho, revelou que este local funcionava como um quartel-general da organização criminosa e abrigava uma casa de prostituição.

