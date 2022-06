Polícia equatoriana reprime manifestantes indígenas que avançam para Quito para protestar contra Lasso (vídeos)

Os protestos do movimento indígena no Equador começaram em 13 de junho com a convocação de uma Greve Nacional edit

RT - Policiais e membros das forças armadas do Equador reprimem os manifestantes indígenas que avançam para Quito, a capital do país, para protestar contra o governo de Guillermo Lasso.

A Rádio Pichincha da mídia local relatou no Twitter que os cidadãos consideram que a capital equatoriana, na terça-feira à tarde, "parece uma zona de guerra".

Através de um vídeo publicado pela mídia, uma operação de segurança pode ser vista, na qual as autoridades jogam latas de gás lacrimogêneo em manifestantes em um setor ao norte de Quito, onde há uma "grande presença" de policiais e militares.

Conaie tem apontado que Lasso mantém um discurso "contraditório" sobre a situação no país, pois apesar de informar que está disposto a participar de um diálogo para buscar soluções, ele mantém a repressão contra os manifestantes e ataca a sede das organizações do movimento indígena com centenas de tropas militares e policiais.

Protestos em massa

Nas redes sociais, diferentes vídeos começaram a se virar mostrando os protestos maciços na capital equatoriana na terça-feira à tarde, nos quais os manifestantes agora também estão exigindo a demissão da Lasso.

Em um dos vídeos, os oficiais também podem ser vistos recuando diante da chegada de centenas de manifestantes insatisfeitos.

Em algumas áreas de Quito, os moradores da capital decidiram juntar-se aos protestos e até mesmo apoiar os representantes do movimento indígena que chegam de outras regiões do país com alimentos e bebidas.

Também circulam na Internet relatos de supostas violações pelos militares e policiais dos campi universitários da cidade. Alguns desses atos contra a autonomia universitária teriam ocorrido na Pontifícia Universidade Católica do Equador e na Universidad Politécnica Salesiana.

"Lasso e suas tropas de choque estão pisando e violando as instituições culturais e universitárias, bem como as sedes das organizações sociais". Equador na ditadura", disse um dos usuários no Twitter.

Lasso diz que está disposto a falar

Quando centenas de manifestantes indígenas chegam a Quito e outros se juntam a eles para exigir a demissão de Lasso, o presidente equatoriano disse estar disposto a participar de um eventual processo de diálogo com representantes do Conaie e outros atores da "sociedade civil".

"Você pode contar com minha predisposição e a do meu gabinete para participar de um processo de diálogo franco e respeitoso com o Conaie e outras organizações da sociedade civil que desejam aderir ao processo, para que juntos possamos buscar soluções para cada uma das necessidades legítimas das famílias equatorianas", disse Lasso em uma carta enviada a Humberto Salazar, presidente executivo da Fundação Esquel, uma organização civil privada que propõe a mediação das Nações Unidas (ONU) e da União Européia (UE) para alcançar uma solução pacífica para os protestos.

Lasso garantiu que seu governo "aceitou grande parte das sugestões apresentadas" pela CONAIE, "com medidas compensatórias anunciadas publicamente", mas reconheceu que o processo para resolver as demandas do país é "dinâmico".

Na terça-feira, organizações internacionais de direitos humanos como a Anistia Internacional e a Human Rights International denunciaram que a forte repressão policial contra os protestos, desde 13 de junho, levou a violações de direitos humanos como o uso excessivo da força, prisões arbitrárias de manifestantes, ataques a jornalistas e intimidação de organizações da sociedade civil.

De acordo com os números dessas organizações, até então haviam ocorrido 79 prisões e 39 episódios de violência. Além disso, três pessoas foram dadas como desaparecidas e pelo menos 23 policiais foram detidos por manifestantes.

Por sua vez, a Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, uma organização guarda-chuva de 15 grupos, relatou uma morte durante os dias de protestos.

A vítima era um jovem de 22 anos, que morreu quando caiu em um barranco no domingo passado, em meio à "forte repressão da polícia e dos militares", durante o sétimo dia da greve nacional.

Além disso, a Aliança denunciou que um jovem de 20 anos está hospitalizado e pode perder a visão de seu olho esquerdo depois que uma bomba o atingiu no rosto.

🔴#ATENCIÓN | "Parece una zona de guerra", dicen los ciudadanos. Así luce la tarde de este martes 21 de junio, el sector de la Av. Amazonas y Av. Patria, norte de #Quito. Gran presencia de miembros de la @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR en el noveno día del #ParoNacional2022 ⬇️ pic.twitter.com/d0EVsWlqIP — Radio Pichincha (@radio_pichincha) June 21, 2022

Contradictorio discurso del gobierno, cada día allana las sedes de las organizaciones, reprime y violenta centros universitarios. Nuestra solidaridad con la @fenocinecuador @GARYSPINOZA, cuya sede fue intervenida en un operativo militar con 300 efectivos.#Quito#ParoNacionalEC pic.twitter.com/AVZZ7j47hj — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 21, 2022

🇪🇨 | AHORA: Miles de indígenas siguen llegando a Quito en unas protestas históricas contra el gobierno de Lasso: pic.twitter.com/2rPMa2khhV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 21, 2022

