Porta-voz de Milei tenta minimizar ataques a Lula após retuítes pró-Bolsonaro

247 - O porta-voz da Presidência argentina, Manuel Adorni, tentou socorrer o seu chefe de ultradireita, o presidente Javier Milei, que nas redes sociais recentemente divulgou ataques ao presidente Lula e às instituições democráticas brasileiras.

Desde o último domingo, data do ato bolsonarista na Paulista, o ultradireitista aliado de Bolsonaro compartilhou cerca de dez tuítes que demonstravam suporte à manifestação em São Paulo. Os posts afirmavam existir uma “ditadura” no Brasil, um “autoritarismo” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e “assédio e perseguição à oposição” ao governo brasileiro.

Adorni afirmou à CNN que “retuítes não validam uma opinião”. “Claro que ideologicamente o presidente tem diferenças com o presidente do Brasil, mas nada que possa interferir em nossas relações diplomáticas, comerciais, ou de nenhuma outra índole”, respondeu.

Em resposta às postagens de Milei, a presidente do PT, partido de Lula, e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o presidente argentino fez “molecagem” ao compartilhar “mentiras”.

