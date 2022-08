Prashad e Zúñiga: extrativismo coorporativo coloca população em risco; nacionalizar é a solução

Apoie o 247

Por Vijay Prashad e Taroa Zuniga Silva, produzido pela Globetrotter e publicado pela Peoples Dispatch. Tradução mecânica do Consortium News . Edição do Brasil 247

No final de julho, um grande sumidouro apareceu perto da cidade de Tierra Amarilla, na província chilena de Copiapó, no salar de Atacama. A cratera, com mais de 30 metros de diâmetro, surgiu em uma das regiões mais lucrativas do Chile para extração de cobre e lítio.

O complexo de mineração Candelaria nas proximidades - 80% da propriedade é de propriedade da canadense Lundin Mining Corporation e 20% da japonesa Sumitomo Metal Mining Co Ltd. e da Sumitomo Corporation - teve que interromper suas operações na área.

A mysterious sinkhole has opened up in Chile and continues to grow in size.



At approx 82 ft wide and 650 ft deep, the sinkhole is located in a copper mining area approx 400 miles north of capital city Santiago. pic.twitter.com/TR33QZ5Hpg — NowThis (@nowthisnews) August 2, 2022

Em 1º de agosto, o Serviço Nacional de Geologia e Mineração do Chile (Sernageomin) twittou que havia reunido uma equipe para investigar o sumidouro que apareceu a menos de 600 metros de distância da habitação humana.

O prefeito de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, questionou por que a terra cedeu perto da mina de Alcaparrosa e se o surgimento do buraco tem algo a ver com as operações de mineração.

“Hoje aconteceu em uma propriedade agrícola”, disse o prefeito à rádio Ciudadano ADN, “mas nosso maior medo é que isso possa acontecer em um local povoado de rua, em uma escola, e proteger a integridade de nossos habitantes é nossa maior preocupação no momento".

Funcionários do governo viajaram para Tierra Amarilla para investigar o sumidouro. Em 12 de agosto, Marcela Hernando, ministra de Minas, juntou-se a Cristóbal Zúñiga e outros para visitar a mina de Alcaparrosa.

Antes da visita, Zúñiga pediu às autoridades que apliquem “sanções máximas” para punir os responsáveis ​​pelo sumidouro, que parece ter sido causado por atividades mineiras subterrâneas realizadas pelo complexo mineiro da Candelária. A agência governamental responsável pela investigação - Sernageomin - suspendeu todas as atividades de mineração na área e continua com sua avaliação forense para determinar as razões por trás do colapso da terra perto do complexo de mineração.

Moratória na Mineração

“Não devemos falar de nenhum tipo de extração no salar do Atacama”, disse-nos Ramón Morales Balcázar alguns dias após a descoberta do sumidouro. Morales Balcázar é o fundador da Fundación Tantí, uma organização não governamental em San Pedro de Atacama que se dedica à promoção da agroecologia e sustentabilidade socioambiental.

“O salar do Atacama está esgotado, [e foi] profundamente impactado pela mineração de cobre e lítio e pelo turismo. Devemos estar trabalhando para restaurar o ecossistema lá”, disse Morales Balcázar.

A palavra “exausto” também é o título de um novo relatório de coautoria de Morales Balcázar que oferece um retrato arrepiante do esgotamento das águas subterrâneas como resultado dos extratores globais de lítio. “A extração de lítio, a mais nova indústria da região [do salar do Atacama], é agora mais uma forma de esgotar os escassos recursos hídricos”, afirma o relatório.

Morales Balcázar faz parte de uma equipe de pesquisadores conhecida como Observatório Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL). Esses estudiosos estão envolvidos em pesquisas refinadas sobre o que eles veem como o ecocídio do salar, que se estende por toda a Argentina, Bolívia e Chile.

Um livro escrito por esses estudiosos em 2021 – Andean Salt Flats: An Ecology of Knowledge for the Protection of Our Salt Flats and Wetlands – oferece uma avaliação detalhada do que eles chamam de “extrativismo verde” e “crescimento verde”.

Extração, Extrativismo

O extrativismo refere-se à extração de recursos naturais da Terra para obter lucros sem qualquer consideração pela terra que está sendo minerada ou pelas pessoas que vivem nas áreas que estão sendo mineradas.

“Extração e extrativismo não são a mesma coisa”, disse Morales Balcázar. A primeira é a mera retirada de recursos naturais, que pode ser feita de forma sustentável sem prejudicar a terra, e é realizada para o bem-estar social das pessoas que vivem próximas às minas.

“Temos mantido conversas com instituições indígenas e sindicatos para imaginar diferentes regimes de extração”, disse Morales Balcázar.

Quando os trabalhadores da Albemarle – uma mineradora norte-americana – entraram em greve em 2021, Morales Balcázar e outros colegas conversaram com eles sobre a possibilidade de pensar em novos tipos de técnicas de extração, embora “não seja realmente algo que possamos ver no futuro próximo”, disse Morales Balcázar. Uma razão pela qual os mineiros de Albemarle e as instituições indígenas (como o Consejo de Pueblos Atacameños) não podem conceber qualquer alternativa é que, mesmo que obtenham bugigangas da riqueza da mineração, isso ainda é visto como uma opção melhor do que enfrentar o desemprego.

Alternativa da Bolívia

Ao norte do Chile, na Bolívia, o conceito de “nacionalismo de recursos” tem emoldurado o debate em torno da extração de lítio no país.

Em 1992, o governo do então presidente boliviano Jaime Paz Zamora assinou um acordo com a empresa norte-americana Lithium Corporation of America, agora conhecida como FMC Corporation, que “permitiu que a empresa levasse todo o lítio que pudesse, dando à Bolívia apenas oito por cento dos lucros. Muitos bolivianos ficaram indignados com o acordo”, segundo um artigo de 2010 no The New Yorker. Isso levou a protestos do Comitê Cívico de Potosí, que acabou rescindindo o contrato.

Quando Evo Morales assumiu a presidência da Bolívia em 2006, o resíduo dessa batalha moldou sua abordagem de “nacionalismo de recursos” em relação ao lítio e outros minerais.

“Ele prometeu 'industrializar com dignidade e soberania', prometendo que o lítio bruto não seria explorado por corporações estrangeiras, mas sim processado por entidades controladas pelo Estado na Bolívia e transformado em baterias”, observou um artigo de 2018 na Bloomberg.

Em 2007, a Bolívia desenvolveu uma política de industrialização do lítio. A Corporação Mineira da Bolívia (Comibol), aprendemos com os funcionários da época, encorajou os cientistas bolivianos a desenvolver e patentear métodos tradicionais de extração por evaporação (embora esse método tenha lutado devido aos altos níveis de magnésio encontrados no lítio boliviano).

O governo de Morales investiu pesadamente no esquema de industrialização do lítio, o que levou a Bolívia a poder desenvolver suas próprias baterias (incluindo a produção de catodos) e desenvolver seu próprio carro elétrico através da estatal Quantum Motors.

Para controlar e gerenciar a produção de lítio, uma empresa chamada Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) foi criada em 2017 pelo governo.

“Estávamos fazendo um grande progresso”, disse Evo Morales, “até o golpe de 2019 e depois a pandemia”.

O golpe acabou levando à sua deposição.

“Vamos golpear quem quisermos”, escreveu Elon Musk, cuja empresa Tesla depende do lítio para suas baterias e carros elétricos. Tal é a raiva contra as possibilidades de “nacionalismo de recursos”.

A evolução na Bolívia mostra que novas formas de extração estão sendo exploradas, ainda que não sejam perfeitas. Os desafios ambientais no Salar de Uyuni, o maior salar do mundo, e os resmungos das pessoas que vivem lá continuam a definir a extração de lítio.

No entanto, a política de industrialização do lítio e o grande cuidado do país com o que os bolivianos chamam de Pachamama — a Terra — durante o processo de extração apresentam algumas diferenças em relação ao trabalho de extração realizado pelas grandes mineradoras canadenses e norte-americanas.

No Chile, Lester Calderón, líder sindical da cidade de Antofagasta, candidato a governador em 2021, escreveu um artigo em janeiro no qual argumentava que as comunidades indígenas devem decidir sobre a forma como o lítio é usado e que os recursos (incluindo água) do Chile devem ser nacionalizados.

Esses elementos estão em vigor na Bolívia, mas ainda há desafios pela frente para as pessoas de lá.

O atual presidente da Bolívia, Luis Alberto Arce Catacora, espera renovar a política de industrialização do lítio liderada pelo Estado, mas não consegue encontrar os recursos internamente para fazê-lo. É por isso que seu governo embarcou em um processo de atrair investimentos de fora (atualmente, seis empresas da China, Rússia e Estados Unidos ainda estão competindo para garantir a oferta).

O centro da luta na Bolívia é Potosí, onde os espanhóis, que governavam a região, durante séculos escavaram a terra para extrair prata para exportar para a Europa.

“Éramos o centro da exploração [da prata], mas permanecemos à margem da tomada de decisões do país”, disse à Reuters o funcionário do governo de Potosí, Juan Tellez. “É isso que estamos tentando evitar agora com o lítio.”

O povo de Potosí, na Bolívia, como os de Tierra Amarilla no Chile, querem imaginar um tipo diferente de extração: uma que seja controlada por quem vive das fontes do metal e uma que não destrua a terra, criando sumidouros por toda parte.

Vijay Prashad é um historiador, editor e jornalista indiano. Ele é um escritor e correspondente-chefe da Globetrotter. Ele é editor da LeftWord Books e diretor do Tricontinental: Institute for Social Research. Ele é um membro não residente sênior do Instituto Chongyang de Estudos Financeiros, Universidade Renmin da China. Ele escreveu mais de 20 livros, incluindo The Darker Nations e The Poorer Nations. Seus livros mais recentes são Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism e (com Noam Chomsky) The Withdrawal: Iraq, Líbia, Afeganistão, and the Fragility of US Power.

Taroa Zúñiga Silva é redatora e coordenadora de mídia espanhola da Globetrotter. Ela é coeditora com Giordana García Sojo da Venezuela, Vórtice de la Guerra del Siglo XXI (2020). Ela é membro do comitê coordenador do Argos: Observatório Internacional de Migrações e Direitos Humanos e é membro da Mecha Cooperativa, um projeto do Ejército Comunicacional de Liberación.

